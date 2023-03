😱 Osimhen, un’altra botta alla testa: trema il Napoli, cosa è successo

L’attaccante nigeriano del Napoli costretto a masticare amaro pure per lo scontro di gioco che lo ha visto protagonista contro la Lazio di Sarri

In una fase della stagione particolarmente delicata, Luciano Spalletti fa gli scongiuri. Il tecnico di Certaldo non vuole perdere uomini per continuare la sua corsa verso lo scudetto e tentare di dare filo da torcere alle avversarie pure in Champions League. Contro la Lazio però, oltre alla sconfitta, si è registrato anche un altro episodio del quale il tecnico partenopeo avrebbe fatto sicuramente a meno.

Il contatto che ha fatto scattare l’allarme ha riguardato Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano del Napoli è stato appena nominato dall’Aic quale miglior giocatore della Serie A del mese di febbraio ma per lui marzo si è aperto all’asciutto e con un altro episodio negativo, puntualizzato oggi dal ‘Corriere dello Sport.

Napoli, scontro di gioco tra Patric e Osimhen: il nigeriano ha gonfio vicino allo zigomo sinistro

La Lazio ha strappato il successo al Maradona con un gol di Vecino. Una prova nella quale i calciatori di Luciano Spalletti non si sono espressi al massimo della loro potenzialità . Quella di venerdì sera è stata una serata storta per gli azzurri, che tuttavia hanno mostrato il massimo impegno per provare a reagire alla situazione di svantaggio.

Ad agitare l’allenatore toscano del Napoli è arrivato poi un brutto scontro di gioco tra Victor Osimhen e il difensore spagnolo della Lazio Patric. Nonostante la mascherina protettiva indossata, l’attaccante ex Lilla ha accusato una bella botta allo zigomo sinistro, quello terminato ko dopo lo scontro con Skriniar.

Come riferito dal ‘Corriere dello Sport’, “i segni della battaglia sono evidenti sul viso di Osimhen”. Nonostante il gonfiore accusato comunque non vi sono state gravi conseguenze per il giocatore ex Lilla. Il Napoli si affida anche a lui per riprendere immediatamente il passo a cominciare dal prossimo confronto di campionato con l’Atalanta.