😱 Napoli gelato: “Esclusione dalla Champions”, la sentenza è netta

Il Napoli rischia di essere escluso dalla Champions League? L’incredibile richiesta è corredata da motivazioni, dopo gli ultimi accadimenti.

Nelle ultime ore sta suscitando la notizia che genera scalpore e disapprovazione, ovvero il divieto ai tifosi tedeschi di prendere parte alla trasferta di Champions League in occasione di Napoli-Eintracht Francoforte. Ovvero il match valido per il ritorno degli ottavi di finale della competizione continentale. La decisione è stata presa dal Ministero dell’Interno italiano. La sfida è considerata ad alto rischio di scontri, a causa delle frizioni fra tifoserie, che si sono verificate anche in Germania, sebbene facilmente contenute e risolte.

Una scelta considerata ingenerosa da parte dei tedeschi, siccome a Francoforte il Settore Ospiti era praticamente occupato del tutto. Per tale motivazione è stata avanzata una richiesta, che sa tanto di sanzione, la quale viene implorata per sfavorire il Napoli dopo la decisione che è stata presa.

Maximilian Klockner, consigliere comunale di Francoforte, infatti, chiede che la squadra azzurra di Luciano Spalletti sia esclusa dalle competizioni europee e che sia assegnata la vittoria a tavolino dell’Eintracht Francoforte, con automatico passaggio ai quarti di finale di Champions League.

Napoli-Eintracht Francoforte, trasferta vietata: il consigliere chiede l’esclusione degli azzurri dalla Champions League

Secondo Klockner, la decisione presa sulla trasferta non soltanto non sarebbe corretta rispetto a quanto accaduto all’andata, ma sarebbe proprio una mancanza di rispetto nei riguardi dei sostenitori tedeschi. Le sue dichiarazioni, riferite da ‘Bild’, sono state: “L’unica conseguenza logica di tale decisione sarebbe escludere il Napoli dalla Champions League. Credo che l’Eintracht debba considerare questa ipotesi”.

“Dobbiamo annullare anche tutta la parata diplomatica. Non bisogna fare buon viso a cattivo gioco. Non partecipiamo ad alcun pranzo o cena UEFA con la SSC Napoli”, ha continuato Klockner. Una presa di posizione che può creare anche un incidente diplomatico fra le due società. Sposa perfettamente la linea già intrapresa dai tifosi tedeschi. Un folto gruppo dei sostenitori dell’Eintracht Francoforte infatti stanno protestando da ieri e chiedono anche al club di non scendere in campo il prossimo 15 marzo 2023.