Napoli, Giuntoli alla Juventus: il dirigente non ha dubbi

Il futuro di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, potrebbe essere altrove: il dirigente ha le idee chiare

Il Napoli si gode i frutti del lavoro di Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis durante la scorsa estate. Sono arrivati giovani forti e profili emergenti come Kvaratskhelia, Raspadori, Kim e Simeone. Tutti fin qui hanno dato il loro contributo per portare gli azzurri al primo posto in classifica, a +15 sull’Inter che occupa il secondo posto. E soprattutto, oltre ai punti di vantaggio, c’è stata una dimostrazione di forza pazzesca da parte della squadra di Luciano Spalletti.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024. Per adesso, il ds non si è seduto al tavolo con De Laurentiis per discutere il rinnovo. Ed è inevitabile che, con le tantissime scelte giuste compiute da Giuntoli la scorsa estate, siano arrivati gli interessi di diversi top club. Al primo posto c’è la Juventus, che deve affidare la gestione sportiva a un nuovo ds e oltre a quello del Napoli, si valuta anche il nome di Frederic Massara.

Napoli, le parole di Lucchesi su Giuntoli

Fabrizio Lucchesi, direttore generale del Monterosi Tuscia, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it in onda su TV Play: “In Italia ci sono due o tre nomi che farebbero al caso della Juventus e per me dovrebbe puntare su Giuntoli. Il club bianconero subirà una riorganizzazione a livello dirigenziale. Serve un ds di esperienza a livello internazionale e se dovessi fare un nome, direi Giuntoli”. Parole molto chiare, che inquadrano perfettamente la situazione della Juve che è in attesa della risposta del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI per il -15 in classifica.

Ma la Juventus dovrà anche capire cosa succederà con il processo relativo alla manovra stipendi e alle plusvalenze bis, per il coinvolgimento di altre società. Ad oggi Massimiliano Allegri ha pieni poteri, dopo il terremoto per le dimissioni del CdA. Ma è chiaro che Elkann voglia dare una nuova impronta alla Juve e potrebbe tentare Giuntoli -o Massara- con una proposta allettante.