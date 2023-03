“Perché no?”: il grande ex torna a Napoli, l’allenatore lo aspetta

Nel giro di qualche settimana il grande ex del Napoli potrebbe rimettere piede allo Stadio Diego Armando Maradona. La conferma arriva direttamente dall’allenatore.

A Napoli ha avuto occasione di ritornare ma ancora no nello stadio che per lui è stato ed è casa. Si tratta dell’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Il suo è stato uno degli addii più gravosi degli ultimi anni, trattandosi di un capitano e di un attaccante dall’indiscutibile valore tecnico. Tuttavia, le strade si sono separate lo scorso giugno, quando è stato ormai chiaro che il contratto del napoletano non sarebbe stato rinnovato e lo stesso calciatore ha compiuto una scelta di vita diversa.

Insieme alla sua famiglia, Lorenzo Insigne si è trasferito in Canada, dove ha iniziato una parentesi professionale al Toronto in MLS. Con tutti gli alti e bassi del caso, adattarsi al nuovo contesto non è stato difficile sebbene la nostalgia di casa si avverta sempre. Soprattutto in una stagione come quella attuale, che vede il Napoli ancora più convincente e vincente.

Il prossimo 23 marzo alle ore 20:45 potrebbe essere la giusta occasione per Lorenzo Insigne di ritornare a Fuorigrotta, negli spogliatoi e sul verde che ben conosce, perché dopo un decennio l‘Italia tornerà ad essere ospite a Napoli, dove sfiderà l’Inghilterra.

Verso Italia-Inghilterra, Mancini include Insigne: “Perché no?”

Si tratta del primo match di qualificazione a EURO2024 e ad accogliere la Nazionale azzurra si attende un grande pubblico. In pochi giorni sono stati già venduti 20.000 biglietti e ci si aspetta che il dato cresca. D’altronde c’è grande curiosità anche grazie alla presenza di giocatori del Napoli in rosa, quali Giovanni Di Lorenzo, Alex Meret e possibilmente Matteo Politano e Giacomo Raspadori.

Ancora non sono note le scelte del Ct Mancini ma a ‘Il Messaggero’ l’allenatore dell’Italia ha dichiarato: “Insigne con noi? Perché no? È ancora uno di quelli che possono tornarci utili,. vedremo. Tra i pali Donnarumma è il nostro numero uno, la gerarchia è chiara ma Meret l’abbiamo sempre chiamato e apprezzato, nonostante il titolare sia Gigio. Capitano? Bonucci intento viene con noi, è ancora ben riposato. Prima di pensare a un suo successore, c’è ancora un po’ di tempo”.