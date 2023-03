🎉 Napoli-Raspadori, annuncio a sorpresa: tifosi in festa

Luciano Spalletti presto potrĂ riabbracciare Giacomo Raspadori, intanto l’attaccante ex Sassuolo incassa dei complimenti molto particolari

Nel corso della lunga intervista concessa a ‘Il Mattino’, il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato pure delle difficoltà attuali della sua squadra nel reparto offensivo. Il tecnico di Jesi, che ha esaltato il Napoli per le sue qualità e la capacità di mantenere un’identità precisa pur cambiando gli interpreti di gioco, si è soffermato su Giacomo Raspadori.

L’attaccante classe 2000 arrivato in estate dal Sassuolo è fermo al momento ai box per un infortunio. Un’assenza che rischia di diventare pesante per l’Italia in vista della gara di qualificazione agli Europei del 23 marzo contro l’Inghilterra. Al Maradona, gli Azzurri cominciano il nuovo percorso dopo la mancata qualificazione al Mondiale di un anno fa.

Napoli, Roberto Mancini su Raspadori: “Ha doti uniche, è straordinario per disponibilità e serietà . Speriamo recuperi in tempo per l’Inghilterra”

Roberto Mancini, nell’intervista di questa mattina a ‘Il Mattino’ – dalla quale è possibile estrapolare diversi contenuti interessanti – ha parlato pure delle difficoltĂ offensive in vista della delicata partita contro l’Inghilterra prevista tra un paio di settimane.

“Davanti abbiamo problemi seri perché Immobile è ko mentre Raspadori è in forse. Ci sono grossi punti interrogativi. Gli attaccanti centrali hanno giocato molto poco negli ultimi mesi. Non ne abbiamo uno che ha giocato titolare. Gnonto ha giocato un po’ di più nel Leeds e può fare la punta centrale ma siamo messi male. Scamacca è reduce da un infortunio, Ciro si è fatto male e Belotti gioca poco”.

Il commissario tecnico, come Luciano Spalletti, confida nel recupero di Giacomo Raspadori. E a questo proposito fa una rivelazione: “Gli ho parlato in queste ore. Sta lavorando per tornare presto. Spero davvero riesca ad arrivare in tempo per la partita con l’Inghilterra”.

Roberto Mancini è un grande estimatore di Raspadori avendolo convocato pure in tempi non sospetti. L’attaccante ha partecipato pure all’Europeo vittorioso di un anno e mezzo fa. Per lui l’allenatore continua a spendere parole dolcissime: “Giacomo è straordinario per disponibilità e serietà . Ha doti uniche, per certi versi. Lo seguo con grande attenzione dai tempi del Sassuolo”.