Addio al Napoli in estate: il pupillo di Spalletti gela tutti?

La notizia del probabile addio preoccupa i tifosi del Napoli, il difensore potrebbe andare via a fine stagione.

Juan Jesus, difensore brasiliano classe 1991, si è guadagnato nel tempo tutta la stima di Luciano Spalletti.

E’ la riserva, se così si può chiamare, per qualsiasi squadra. Un difensore sempre pronto a scendere in campo nonostante non abbia un posto da titolare. A 32 anni ha capito che Napoli poteva essere un’ottima destinazione per la sua carriera, e ha accettato il ruolo di “riserva” di Kim e Rrahmani.

E Spalletti lo sa, tant’è che lo ha fatto diventare il suo pupillo proprio grazie alla sua disponibilità.

7 presenze in campionato con una rete all’attivo sono il simbolo di quanto Juan Jesus sia sempre pronto a dare una mano ad un gruppo che fino ad oggi è andato a mille all’ora sia in campionato che in Champions League. Si è sempre fatto trovare pronto quando c’era bisogno di sostituire o far rifiatare i suoi colleghi.

Occhio al rinnovo col Napoli, sei squadre interessate

Oggi, però, la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, nel orso del programma Radio Goal, condotto da Valter De Maggio, ha fatto sapere che il futuro del difensore brasiliano non è così certo.

A quanto pare l’entourage del calciatore e la dirigenza del Napoli stanno parlando di un eventuale rinnovo. Ricordiamo che il contratto di Juan Jesus è in scadenza a giugno 2023 con l’opzione per il rinnovo di un anno.

Attenzione, però, ad alcuni club che sarebbero interessati ad inserirsi nella trattativa. Come dichiarato da Valter De Maggio, ci sarebbero addirittura quattro squadre italiane e due europee sulle tracce del difensore.

Le prestazioni di Juan Jesus si sono dimostrate sempre più affidabili negli ultimi due anni, dopo che il Napoli l’aveva messo sotto contratto da svincolato. Attenzione, dunque, ad un possibile suo addio, vista anche la situazione di Kim, corteggiato da diverse squadre. Il Napoli è quindi in serio pericolo in difesa. Rischia di perdere due difensori importantissimi per la squadra, un po’ l’altra faccia della medaglia di una stagione straordinaria come quella che il club azzurro sta vivendo. Il mercato del Napoli si infiamma sempre di più, in attesa di giugno, mese decisivo.