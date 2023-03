“Il club sta parlando con l’entourage”: Napoli, Giuntoli lavora per arriva alla firma

Il ds del Napoli sta continuando a lavorare per raggiungere un’intesa con il calciatore, esistono però dei rischi all’orizzonte

Il Napoli non bada soltanto al calcio giocato ma riflette in chiave futura. L’intenzione della dirigenza è quella di proseguire pure nel prossimo anno con i protagonisti di questa straordinaria stagione. Motivo per il quale già da tempo è stata avviata la manovra per rinnovare anche i contratti dei giocatori prossimi alla scadenza.

A tenere banco adesso è la situazione di Juan Jesus. L’accordo del difensore brasiliano con il Napoli termina a fine giugno. In questa stagione, fino al momento, ha timbrato nove presenze. Il calciatore non è un titolare dell’undici base di Luciano Spalletti ma è un elemento sul quale il tecnico toscano fa affidamento quando la situazione lo richiede. Sul suo futuro è intervenuto oggi Valter De Maggio, che ha aggiunto alcuni particolari sull’argomento.

Calciomercato Napoli, De Maggio su Juan Jesus: “Sul giocatore ci sono sei squadre, gli azzurri stanno parlando con il suo entourage”

Juan Jesus è a tre mesi dalla scadenza del suo contratto con il Napoli. La società partenopea sta studiando il rinnovo del brasiliano ex Inter e Roma, in Italia da gennaio 2012. Il centrale di Belo Horizonte conosce molto bene il calcio italiano. Nel corso della sua carriera ha totalizzato 209 partite in Serie A e firmato 4 reti, due delle quali sono arrivate con la maglia del Napoli.

Dal suo arrivo nella città partenopea nell’estate del 2021, il giocatore ha totalizzato 37 partite con la casacca azzurra (realizzando una marcatura pure in Coppa Italia contro la Cremonese, a gennaio). L’idea del club però deve fare i conti con alcune situazioni, come ha spiegato Valter De Maggio, direttore di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ durante la trasmissione ‘Radio Goal’.

“Il Napoli e gli agenti del brasiliano stanno parlando di un possibile rinnovo”, ha confermato il giornalista, che ha poi aggiunto: “Tuttavia su di lui c’è l’interesse di quattro squadre italiane e due estere perché al momento potrebbe firmare con chiunque essendo in scadenza a fine anno”.