Mercato Napoli, la Juventus è pronta a strappare un titolare a Spalletti

La Juventus già pensa alla prossima stagione e vorrebbe fare uno sgambetto al Napoli, sottraendo un titolare a mister Spalletti.

L’eccellente stagione che il Napoli sta conducendo in Serie A e anche in Champions League rende appetibile la maggior parte dei calciatori che compongono la rosa azzurra, e in particolare modo i giocatori più impiegati da mister Luciano Spalletti. Fra questi è il caso del portiere Alex Meret, un vero inamovibile per la formazione partenopea, il quale ha trovato finalmente centralità e posto fisso nel Napoli dopo stagioni di alti e bassi.

L’addio in estate di David Ospina, a causa del contratto scaduto, ha portato la dirigenza a fare un ragionamento che ha coinvolto sia il giocatore col suo entourage che lo staff tecnico ed è giunta la possibilità tanto attesa. Alcune settimane fa a ‘Rai Sport’ l’agente dell’estremo difensore italiano, Federico Pastorello, ha annunciato che presto potrebbe essere allungato il contratto del portiere col Napoli, attualmente in scadenza nel giugno del 2024.

“Meret ha trascorso momenti difficili. Sembrava a un passo dalla cessione ma ha reagito da grande campione e da grande uomo. Sto parlando con il Napoli per il rinnovo, ma ci sono anche club inglesi interessati”, ha affermato il noto procuratore.

Calciomercato Napoli, Meret via in estate? È nel mirino della Juventus

Se prima era in qualche modo Alex Meret a rincorrere il Napoli per ottenerne la fiducia, adesso è la società azzurra a doversi cautelare, onda evitare che gli possano strappare via il portiere. Secondo ‘La Repubblica’, ci proverà anche la Juventus. Questi potrebbero essere gli ultimi mesi di Wojciech Szczesny in bianconero. Il portiere polacco potrebbe lasciare la squadra e la società torinese sta già studiando delle alternative.

Al momento, riferisce il quotidiano, in pole ci sarebbe Marco Carnesecchi dell’Atalanta, in prestito alla Cremonese. Il prezzo però è elevato, perché la Dea lo valuta circa 20 milioni di euro. La principale alternativa sarebbe Vicario dell’Empoli, che però piace anche alla Roma, che avrebbe trovato un primo accordo economico per un contratto di quattro stagioni. Per meno di 18 milioni di euro i toscani non lo cedono. Fra queste possibilità c’è uno spazio anche per Alex Meret, sebbene sia difficile credere che il Napoli se ne liberi e soprattutto che lo faccia in favore di una diretta concorrente.