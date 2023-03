Napoli, divieto improvviso e De Laurentiis scontento: brutte notizie

Napoli, ennesimo divieto a sorpresa per gli azzurri. Brutte notizie anche e soprattutto per Aurelio De Laurentiis, questa davvero non ci voleva per lui.

Rispondere con l’Atalanta, per mandare un segnale chiaro al resto della Serie A. Il Napoli ha le idee chiare dopo la sconfitta imprevista contro la Lazio, nell’attesa di ospitare al Maradona anche l’Eintracht Francoforte. I tedeschi saranno di scena a Fuorigrotta tra meno di una settimana, portando con sé tanta voglia di stupire e tanto rancore. Rancore generatosi di pari passi con le polemiche, dovute al divieto di trasferta imposto dal Ministero degli Interni ai tifosi dell’Eintracht.

Una decisione tanto improvvisa quanto netta, che ha spiazzato gli oltre 2500-2700 supporters teutonici che si apprestavano ad invadere il settore ospiti del Maradona. Il Ministro Piantedosi ha, a dir poco, scontentato i suoi omologhi tedeschi e l’universo legato all’Eintracht. Il tutto, però, è nato a seguito degli scontri registrati all’andata tra i tifosi avversari e quelli del Napoli. E in particolare per prevenire nuovi momenti di tensione, consapevoli che le Forze dell’Ordine a disposizione della Questura e della Prefettura partenopea potrebbero non bastare a garantire una serata serena in quel di Fuorigrotta.

Napoli-Eintracht, il divieto di trasferta colpisce anche gli azzurri: brutte notizie per le casse di De Laurentiis

Tuttavia, il divieto di trasferta per i tifosi dell’Eintracht avrà un contraccolpo negativo anche per lo stesso Napoli. Come riportato dall’edizione online de ‘La Repubblica’, nelle casse azzurre verranno a mancare gli incassi del settore ospiti. Per metterla in numeri, Aurelio De Laurentiis e le casse del suo club dovranno rinunciare ad almeno 100mila euro di profitto.

Una brutta notizia, dunque, anche per il Napoli e per la dirigenza campana. Per quanto possa trattarsi di una cifra non inverosimile, 100mila euro restano una perdita da dover registrare nel bilancio societario. E al netto dei ragionamenti economici-calcistici, restano una perdita anche per l’indotto turistico che i tedeschi in trasferta avrebbero potuto ‘offrire’ alle strutture ricettive della città.