“Spero nella…”: il top del Napoli svela tutto, c’è la confessione

L’attaccante ha fatto alcune confessioni durante il suo intervento radiofonico alla trasmissione sportiva ‘Radio Goal’ su ‘Kiss Kiss Napoli’

L’obiettivo immediato del Napoli è riscattare la sconfitta interna con la Lazio di sei giorni fa. La formazione di Luciano Spalletti vuole regalare una soddisfazione ai tifosi nella sfida contro l’Atalanta, secondo dei tre impegni consecutivi degli azzurri davanti alla propria gente.

A poche ore dal delicato match contro la formazione di Gian Piero Gasperini, intanto, uno dei calciatori partenopei ha parlato ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’. Nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, l’attaccante di Luciano Spalletti ha fatto una rivelazione particolare.

Napoli, Politano: “Sogniamo lo scudetto, vivere la città sarebbe spettacolare. Spero di essere convocato da Mancini”

Matteo Politano, 30 anni il prossimo 3 agosto, ha lasciato spesso il terreno di gioco dal primo minuto al messicano Lozano. Malgrado ciò l’attaccante romano ha raccolto lungo l’arco della stagione 27 presenze fino a questo momento. In totale ha siglato quattro reti: 3 in Serie A (Hellas Verona, Milan e Cremonese) e 1 in Champions League (contro i Glasgow Rangers). Il romano non ha però nessuna intenzione di cullarsi sul percorso già compiuto.

Anzi, a giudicare dalle sue parole, si percepisce la volontà di raggiungere nuove mete nel suo percorso professionale. A cominciare dall’immediato: “Vogliamo riscattarci contro l’Atalanta. Non sarà una partita semplice ma vogliamo tornare alla vittoria”, ha spiegato Politano a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’.

L’attaccante di Spalletti ha poi parlato della possibilità di raggiungere lo Scudetto: “C’era grande entusiasmo in estate e abbiamo lavorato molto bene. Conoscevamo meglio il mister e i meccanismi cominciavano a diventare automatici. Ogni tanto nello spogliatoio il termine scudetto circola. Siamo consapevoli di avere una grande opportunità. Sarebbe il coronamento di un sogno. Vivere la città in festa sarebbe spettacolare”.

Politano punta pure la Nazionale. Fra due settimane al Maradona si giocherà Italia-Inghilterra: “Spero di essere convocato da Mancini. Lavoro per esserci. Vestire la maglia della Nazionale è sempre un grandissimo orgoglio”.