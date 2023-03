😮 Mercato Napoli, poker di acquisti: è pronta una rivoluzione?

Il Napoli ragiona sul mercato, oltre che sul campo, e diverse sono le idee per Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis: i nomi.

Il Napoli si sta preparando per affrontare l’Atalanta prima e l’Eintracht Francoforte dopo. Tra Serie A e Champions League gli impegni per la squadra di Luciano Spalletti sono ora come ora ravvicinati.

In tutto questo discorso, poi, si inserisce anche l’ambito del calciomercato che, pur non essendo ufficialmente aperto, tiene comunque banco ai piani alti dei diversi club.

Il giornalista di ‘Sky Sport’, Luca Marchetti, ha voluto così fare il punto della situazione sullo scenario che si sta prospettando per il club di Aurelio De Laurentiis. Sono infatti tanti i nomi in ballo per il futuro.

Mercato Napoli, il punto della situazione da parte di Marchetti: le idee del club azzurro

Il giornalista della redazione di ‘Sky Sport’, Luca Marchetti, ha parlato oggi ai microfoni di ‘Radio Marte’. Nel corso del programma ‘Forza Napoli Sempre’, condotto da Gianluca Gifuni, ha fatto il punto del mercato per gli azzurri: “Hojlund non vale quanto Victor Osimhen. Soprattutto per la capacità realizzativa del secondo, per la frequenza di gol. Nei numeri però non sono così dissimili”.

“Tra Caprile, Cheddira, Baldanzi e Samardzic credo – ha continuato facendo riferimento al Napoli – che per un eventuale futuro nel Napoli bisognerà considerare i movimenti in uscita dalla squadra azzurra. Tra i primi due, che sono in parte proprietà di Aurelio De Laurentiis, per me Caprile ha già dimostrato di essere un grande giocatore, un grande portiere“.

Infine ha concluso affermando: “Di Cheddira parliamo spessissimo, anche lui sta facendo un campionato straordinario, è arrivata per lui addirittura la convocazione ai Mondiali. Oggi trovare spazio in questo Napoli è difficilissimo e Simeone, quando gli è stato dato spazio, ha fatto cose egregie. In teoria meriterebbe una maglia da titolare attaccanti”.