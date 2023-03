💶 Napoli-Osimhen, sarà addio? ADL lo cederà soltanto per questa cifra

Victor Osimhen lascerà Napoli la prossima estate? Difficile dirlo adesso. Aurelio De Laurentiis lascerà partire l’attaccante nigeriano solo in un caso.Â

Cosa farà il Napoli la prossima estate con Victor Osimhen? Difficile a dirsi, soprattutto perché in questo momento della stagione c’è grande concentrazione sul presente e quanto c’è da fare per portare a casa quel sogno chiamato Scudetto. L’ultima sconfitta contro la Lazio ha dimostrato che non bisogna distrarsi nemmeno un secondo. I pericoli si nascondono ad ogni angolo, e proprio per questo Luciano Spalletti non ha alcuna intenzione di far entrare nel suo spogliatoio voci di mercato o dubbi riguardanti il futuro. Ad oggi esiste soltanto il presente. Ma all’esterno, manco a dirlo, si parla eccome di quello che sarà il destino dei protagonisti di quest’annata storica del Napoli.

Tra questi, chiaramente, anche quello legato a Victor Osimhen. Mai come quest’anno il nigeriano ha creato una sinergia totale con la piazza, superando la diffidenza vissuta soprattutto nei primi anni. La città ha finalmente capito e sta apprezzando l’investimento importante fatto da Aurelio De Laurentiis per prelevare il giocatore dal Lille. Adesso Osimhen è un beniamino e la pizza tutto vorrebbe fuorché lasciarlo andare. Eppure, la prossima estate è possibile si scateni una vera e propria asta per l’attaccante.

Napoli, Osimhen ed il possibile addio: solo così De Laurentiis lo farà partire

Bisognerà capire quali squadre saranno in grado di fiondarsi su Osimhen. Si, perchè il giocatore nigeriano ha aumentato il sui valore a livello esponenziale. Difficile pensare che ci siano tanti club in grado di presentare al presidente Aurelio De Laurentiis un’offerta in grado di convincerlo a lasciarlo partire. Come detto anche da Francesco Modugno, giornalista di ‘Sky Sport’, ai microfoni della trasmissione ‘Giochiamo d’anticipo’, sarà una questione che riguarderà appena 2-3 squadre.

La richiesta di De Laurentiis, infatti, si aggira attorno ai 150 milioni di euro. Soltanto cosi il presidente del Napoli lascerà partire il suo gioiello. Stesso discorso, evidentemente, sarà fatto anche per Kvicha Kvaratskhelia, altro giocatore che in questa stagione ha lasciato tutti senza parole per l’impatto avuto con la nostra Serie A.