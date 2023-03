😮 Addio De Laurentiis e cessione del club: lo ha detto in diretta

Aurelio De Laurentiis potrebbe prendere una decisione inattesa circa il futuro del Napoli e la considerazione in diretta lascia i tifosi nel timore che accada.

Di fronte alla possibilità che il Bari faccia compagnia al Napoli in Serie A a partire dalla prossima stagione, la famiglia De Laurentiis dovrà prendere una decisione. Al momento, infatti, è vietata la comproprietà per squadre/società che militano nella stessa categoria. Sebbene la gestione del club pugliese sia nelle mani di Luigi De Laurentiis, ovvero del figlio del patron partenopeo, non è consentito comunque. Non deve esserci legame familiare fra i vari proprietari.

In occasione di un convegno tenutosi all’Università Vanvitelli, presso la sede di Santa Maria Capua Vetere, Aurelio De Laurentiis ha affermato che cederebbe il Bari, senza esitare. Una risposta che da un lato potrebbe sembrare scontata, ma dall’altro si potrebbe indugiare in riflessioni.

Il Napoli potrebbe concludere la stagione con un traguardo storico e ciò renderebbe soddisfatto il produttore cinematografico del lavoro svolto e vendere il club a cifre astronomiche. D’altro canto, potrebbe dedicarsi alla soddisfacente crescita del Bari, che oggi ha meno pretese e molti margini di sviluppo. Ogni discorso sarebbe corretto.

Foschi sul Napoli: “De Laurentiis cederà il club”, poi la motivazione

A vederla in modo netto è lo storico dirigente di calcio, Rino Foschi, ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ quest’oggi ha parlato di ciò che si può prospettare circa il futuro del Napoli, aprendo alla possibilità di un cambio di proprietà : “Sebbene dica il contrario, per me Aurelio De Laurentiis venderà il club. Non sputerà nel piatto, dinanzi a tanti milioni di euro che gli saranno offerti. Fanno bene i napoletani ad amarlo ora, ma è dura sostenere certi livelli di spesa in circostanze come queste. Se non entri in certi giri o in certi sistemi… al Sud poi è ancora più complicato conservare un club ad alti livelli”.