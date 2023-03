🔥 Napoli, salti di gioia per Kvaratskhelia: è il primo a riuscirci

Khvicha Kvaratskhelia può godersi un altro premio, è il primo a riuscirci: un’altra bella notizia per l’attaccante del Napoli

Il Napoli si appresta a giocare una partita che si preannuncia bellissima contro l’Atalanta. Le due sfide negli ultimi anni hanno portato tanto spettacolo sia allo stadio Maradona, sia al Gewiss Stadium. L’andata ha visto trionfare la squadra di Luciano Spalletti, che si è imposta 1-2 con l’utilizzo di Eljif Elmas al posto di Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano subì un problema alla schiena qualche mese fa, poi smaltito. La sua stagione, fin qui, è stato di altissimo livello.

Kvaratskhelia in questa stagione ha collezionato ventisette presenze in tutte le competizioni. In totale, sono dodici gol e quindici assist che ne hanno fatto diventare un pezzo pregiato assoluto sul mercato. E infatti si fanno insistenti le voci su un possibile addio, con il Real Madrid fortemente interessato. Ma nel frattempo la Serie A e il Napoli si godono Kvara, con l’ennesimo riconoscimento individuale.

Napoli, Kvaratskhelia giocatore del mese della Serie A

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha dato l’annuncio della conquista del ‘Player Of The Month‘ da parte di Kvaratskhelia. Queste le sue parole: “Il primo giocatore a conquistare il premio, mese dopo mese si sta confermando sempre di più in Serie A, grazie ai suoi gol e alla capacità di fornire assist”. Un gran bel risultato per l’attaccante del Napoli, che ha superato nelle votazioni Baschirotto, Di Maria, Osimhen e Miranchuk. L’obiettivo del georgiano è quello di portare a casa lo scudetto con i partenopei dopo trentatré anni.

Un risultato insperato alla vigilia del campionato, ma che vorrebbe dire tantissimo ed eleverebbe Kvara e compagni a leggende assolute. Soltanto Diego Armando Maradona e la sua squadra, infatti, hanno conquistato lo scudetto al Napoli. Molto dipenderà dalle prossime partite, con un occhio di riguardo nei confronti di quella Champions League che resta molto attrattiva per tutti. Anche se, al momento, è solo una bella suggestione vista la grande concorrenza con gli altri top club europei.