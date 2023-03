Napoli-Atalanta, brutte notizie per Spalletti: dovrà stare attento

Una brutta notizia per il tecnico Luciano Spalletti durante la prima frazione del match del Maradona tra Napoli e Atalanta.

Brutte notizie per il Napoli durante il primo tempo del match contro l’Atalanta. Ad inizio di prima frazione è apparso subito chiaro e adesso il calciatore dovrà essere attendo da qui in poi a non commettere errori.

Con l’ammonizione rimediata durante le battute iniziali della partita del Diego Armando Maradona tra Napoli e Atalanta, Osimhen è ufficialmente entrato in diffida. Per l’attaccante nigeriano si tratta della quarta ammonizione rimediata fino a questo momento in stagione. Il che, per il regolamento della Serie A significa che, al prossimo giallo arriverà automaticamente la squalifica.

L’ammonizione Osimhen l’ha rimediata per un intervento a gamba alta nei confronti di Ederson. L’attaccante azzurro cerca il pallone, ma trova invece il calciatore atalantino. Non ha dubbi il direttore di gara che estrae il secondo giallo della partita, dopo il primo estratto nei confronti di Ruggeri per un intervento a gamba tesa nei confronti di Matteo Politano.

Napoli, occhio ad Osimhen: ecco le partita in cui deve stare attento l’attaccante nigeriano

Da adesso in poi l’attaccante del Napoli avrà la spada di Damocle della diffida. Dal prossimo match contro il Torino infatti un ulteriore giallo farà scattare automaticamente la squalifica per il calciatore azzurro. Ciò naturalmente costringerebbe Spalletti a dover fare a meno del suo miglior marcatore.

In particolare da tenere d’occhio la prossima partita contro il Torino che potrebbe far scattare la squalifica per il big match contro il Milan oppure in quella contro l’Hellas Verona del 16 Aprile che farebbe scattare la squalifica per il match contro la Juventus all’Allianz Stadium. Altro match che potrebbe essere problematico, anche se molto in là con il campionato è quello col Monza del 14 maggio che precede la partita con l’Inter prevista il 21 maggio che è l’ultimo dei big match in programma nel calendario degli azzurri.