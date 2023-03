Napoli-Atalanta, insulti a sorpresa: la reazione spiazza tutti

Giornata carica di tensioni ed emozioni in casa Napoli. Il match con l’Atalanta è pesante, ma occhio agli insulti a sorpresa che spiazzano tutti.

Vincere per riprendersi dopo lo stop contro la Lazio e allungare di nuovo a più diciotto punti in classifica. Il Napoli ha un obiettivo a dir poco chiaro per la gara di quest’oggi, quando alle 18.00 ospiterà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini tra le mura dello stadio Diego Armando Maradona. A Fuorigrotta, gli azzurri proveranno a rialzare la testa e a mandare l’ennesimo segnale di dominio al resto del campionato. Soprattutto dopo l’assist arrivato ieri da La Spezia, dove i liguri di Semplici hanno battuto l’Inter seconda in classifica.

Dal canto suo, il Napoli non vuole però fare troppi calcoli e si prepara ad una battaglia a dir poco ostica. Nonostante non stia vivendo un momento di forma ottimale, battere l’Atalanta è sempre un’impresa tutt’altro che semplice. Lo scorso anno, furono proprio gli orobici ad uscire vincitori dalle mura del Maradona, complicando ulteriormente la vita di Luciano Spalletti e dei suoi uomini. Adesso è una Serie A ben diversa, ma guai a dare per scontato qualsiasi tipo di risultato contro la formazione di Gian Piero Gasperini.

Insulti a Gasperini prima di Napoli-Atalanta, ma la reazione del tecnico orobico spiazza tutti

Lo stesso Gian Piero Gasperini che è stato protagonista di uno strano episodio. Al momento che l’Atalanta ha lasciato il proprio albergo per dirigersi al Maradona, i tifosi presenti all’esterno della struttura hanno beccato il tecnico bergamasco con qualche mugugno e con qualche insulto a sorpresa. Come documentato dai colleghi di ‘CalcioNapoli24‘, la reazione del Gasp, però, è stata impeccabile.

Per la sorpresa di qualcuno dei presenti, il trainer dell’Atalanta si è limitato ad un sorrisino e salutare un piccolo tifoso del Napoli, che intanto gli si era fatto avanti per un veloce saluto. Tranquillità e serenità, senza cadere nelle trappole dei provocatori: Gasperini è concentrato interamente al duello con il collega Spalletti.