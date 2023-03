💙 “Miracolo”: gioia Napoli, tifosi azzurri al settimo cielo

Le dichiarazioni lasciano davvero pochissimo spazio ai dubbi. Solo complimenti per il Napoli, ecco cosa ha detto l’ex.

La sconfitta di ieri sera dell’Inter vale moltissimo in casa Napoli. Indipendentemente da come finirĂ il match contro l’Atalanta, gli azzurri sono certi di essere ad almeno 15 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Un risultato non indifferente, se consideriamo che manda ormai circa 1/3 di stagione alla fine.

Naturalmente gli azzurri di Luciano Spalletti non giocano solo sul fronte campionato, ma anche su quello della Champions League, laddove sono attesi dal match di ritorno contro l’Eintracht Francoforte. Una partita che il Napoli affronta partendo giĂ con il vantaggio di 2-0. Al Napoli, tra le mura amiche del Diego Armando Maradona basteranno due risultati su tre, oppure anche perdere con un solo gol di scarto per centrare una qualificazione storica ai quarti di finale di Champions League.

Un qualcosa che appunto nella storia azzurra non è mai accaduto. Fino ad ora, anche considerando quanto la Champions League si chiamava ancora Coppa dei Campioni ed era limitata solo alle vincenti dei tornei nazionali, il Napoli si è sempre fermato agli ottavi, non riuscendo mai a superare questo scoglio. Arrivare ai quarti significherebbe mettere un ulteriore tassello ad una stagione che, come ribadito oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss dall’ex centrocampista azzurro Eraldo Pecci, sta assumendo i contorni del miracoloso.

Napoli, parla l’ex Pecci: “Gli azzurri in Champions potrebbero essere un’eccezione”

“Il Napoli sta facendo una stagione notevole.” ha dichiarato l’ex centrocampista che ha vestito la maglia azzurra nella stagione 1985/86. “Adesso ci sono 15 punti di vantaggio. Inoltre quelle dietro non riescono a trovare continuitĂ . Ne fanno una buona e poi subito dopo una cattiva. Il Napoli che va così bene aumenta le critiche alle concorrenti.”

Per Pecci il Napoli può sperare anche in un proficuo cammino europeo: “Il Napoli di quest’anno è un miracolo eccezionale e sono convinto che possa sperare di fare bene anche in Europa. Certo, è difficile che una squadra che non gioca con continuitĂ la Champions possa salire sul podio senza avere prima una storia. Ma questo Napoli può essere l’eccezione”