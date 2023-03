Occhio Napoli, tegola improvvisa: salterà il big match

Occhio Napoli, questa non ci voleva per i tifosi. La tegola dell’ultimo minuto è improvvisa e gela tutti, ora dovrà saltare il big match

Poche ore e sarà fischio di inizio allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti affronterà quella dell’omologo Gian Piero Gasperini, in un match che nasconde più di qualche semplice insidia. L’Atalanta è da sempre un’avversaria ostica per gli azzurri, che oggi dovranno mandare un nuovo segnale al resto del campionato.

Gli uomini partenopei non solo dovranno reagire dopo il passo falso inatteso con la Lazio, ma anche riallungare a +18 dopo quello compiuto dall’Inter al Picco di La Spezia. Per farlo, il Napoli dovrà dare sfoggio del proprio repertorio e sublimarlo ancora una volta all’ennesima potenza. Battere l’Atalanta non sarà semplice, ma gli azzurri dovranno provarci senza badare troppo ai prossimi impegni. La testa non dovrà andare a poco meno di una settimana, quando al Maradona arriverà l’Eintracht Francoforte per il secondo atto degli ottavi di finale di Champions League.

Napoli, ennesima tegola per l’Eintracht: brutte notizie per i tedeschi, ecco svelato tutto

Tedeschi che, però, sbarcheranno a Fuorigrotta con più di qualche assenza illustre. Non solo mancherà lo squalificato Kolo Muani, ma il tecnico Glasner dovrà fare a meno anche del promettente ed infortunato Lindstrom. Due assenze pesanti per l’Eintracht, che affronterà il Napoli senza due pedine fondamentali del proprio reparto offensivo. E a complicare ulteriormente le cose, c’è anche l’infortunio improvviso di Knauff.

L’esterno di proprietà del Dortmund, infatti, ha rimediato un problema fisico che lo terrà fuori per la gara di ritorno contro gli uomini di Luciano Spalletti. Brutte notizie per Glasner, dunque, che continua a perdere pezzi e che aveva schierato una formazione piena zeppa di cerotti già per la sfida di oggi contro lo Stoccarda in Bundesliga. Dalla sua il Napoli gongola silenziosamente: in attesa di completare il lavoro per la qualificazione ai quarti, gli avversari continuano ad avere più di qualche problema.