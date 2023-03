Napoli, ultim’ora pesantissima: tifosi gelati

Il Napoli, in attesa della sfida di campionato contro l’Atalanta, ha ricevuto una notizia inattesa. Spiazzati i tifosi, cosa è accaduto.

Il Napoli si prepara ad affrontare due gare fondamentali per il prosieguo della stagione. Oggi, ad esempio, andrà in scena la sfida casalinga contro l’Atalanta in cerca di rilancio dopo le due sconfitte ed il pareggio contro l’Udinese registrati nelle ultime tre uscite in campionato. Il 15 marzo, invece, allo stadio “Maradona” arriverà l’Eintracht Francoforte nell’ambito del ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Si ripartirà, nell’occasione, dallo 0-2 maturato in Germania grazie alle reti messe a segno da Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo. I tedeschi non potranno fare affidamento sul pezzo più pregiato della rosa, ovvero Randal Kolo Muani (espulso all’andata e quindi squalificato) tuttavia si presenteranno all’impianto di Fuorigrotta con l’obiettivo di ribaltare il punteggio e centrare la storica qualificazione ai quarti del torneo.

Il Napoli, dal canto suo, presenterà la migliore formazione possibile con Amir Rrahamani e Kim Min-jae davanti alla porta difesa da Alex Meret. Di Lorenzo agirà nella consueta posizione di terzino destro mentre a sinistra è attivo il ballottaggio che vede protagonisti Mario Rui e Mathias Olivera. A centrocampo solo conferme per Stanislav Lobotka, André Zambo Anguissa e Piotr Zielinski. In attacco, infine, spazio a Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. L’ultima maglia se la contenderanno Matteo Politano ed Hirving Lozano, quasi del tutto ripresosi dall’infortunio muscolare subito di recente.

Napoli-Eintracht, tifosi gelati

Nella giornata odierna il Tar ha accolto il ricorso presentato dall’Eintracht, autorizzando la messa in vendita dei biglietti riservati alla tifoseria ospite. Per i supporter teutonici, in particolare, saranno a disposizione 2700 tagliandi tuttavia la vicenda non si è ancora conclusa del tutto. Stando a quanto riferito dal Francoforte, infatti, “è probabile che la Prefettura di Napoli presenterà ricorso contro questa decisione del tribunale amministrativo”.

Il provvedimento verrà discusso nella giornata di lunedì o martedì. Tutto, quindi, è ancora da definire. Il Napoli, in ogni caso, resta concentrato sull’Atalanta. La priorità è quella di battere la Dea in modo tale da fare un altro passo concreto verso il terzo scudetto della storia azzurra.