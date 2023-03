🚨 Napoli-Eintracht, ufficiale: ribaltone clamoroso per i tifosi, c’è l’annuncio

La sfida Napoli-Eintracht Francoforte è ormai all’orizzonte e proprio nella mattinata odierna è andato in scena un clamoroso ribaltone.

Il Napoli, reduce dalla sconfitta patita per mano della Lazio, si prepara alla prossime sfide in programma. Oggi, alle ore 18, scatterĂ la sfida casalinga contro l’Atalanta intenzionata a rilanciarsi dopo aver rimediato, nelle ultime tre sfide di campionato, due sconfitte (Lecce e Milan) ed un pareggio (Udinese). Il 15 marzo, poi, allo stadio “Maradona” arriverĂ l’Eintracht Francoforte nell’ambito del ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Un match, quest’ultimo, che si preannuncia fondamentale per la squadra di Luciano Spalletti. Mai infatti, nei 97 anni della propria storia, gli azzurri sono riusciti a raggiungere i quarti del torneo. Adesso invece, grazie alla vittoria nell’andata firmata da Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo, la chance di strappare il pass per il turno successivo è concreta e per centrare l’obiettivo i partenopei dovranno tornare ad esprimersi ai consueti livelli qualitativi ed evitare cali di concentrazione.

I tedeschi, dal canto loro, in questi giorni hanno provveduto ad alzare i toni criticando apertamente la decisione, presa dal Viminale, di vietare la vendita dei biglietti riservati ai tifosi teutonici. “Si tratta di un’interferenza grave e inaccettabile da parte delle autorità italiane” le parole rilasciate dall’amministratore delegato dell’Eintracht Axel Hellmann a ‘Reuters’. Il caso, in maniera inevitabile, ha generato numerose polemiche e proprio nella mattinata odierna sono arrivati importanti aggiornamenti.

Napoli-Eintracht, c’è l’annuncio del Tar

Il Tar, infatti, ha accolto il ricorso presentato dal Francoforte mettendo in stand-by, di fatto, il provvedimento inizialmente emanato dal Ministero ritenendolo sproporzionato e troppo invasivo nei confronti dei residenti in Germania. Questa sospensiva lascia, alle autorità preposte, la possibilità di mettere in atto misure adeguate atte a prevenire il verificarsi di eventuali scontri tra le tifoserie. Intanto, però, fin da adesso consentirà la messa in commercio dei tagliandi.

Per i supporter dell’Eintracht si tratta di un’ottima notizia, che permetterĂ loro di assiepare il “Maradona” e sostenere i propri beniamini verso un’impresa che, al momento, appare comunque complicata. Il Napoli, metabolizzato il ko con la Lazio, intende rilanciarsi e chiede strada. Spalletti, a partire da domani, inizierĂ a studiare quale formazione mandare in campo. Probabile, in tal senso, il recupero di Giacomo Raspadori ai box per colpa di un infortunio muscolare. Per pensare alla Champions, in ogni caso, c’è tempo. Oggi la prioritĂ consisterĂ nel battere l’Atalanta e riprendere la marcia verso lo scudetto.