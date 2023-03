Napoli, che notizia per Spalletti: il recupero lampo è possibile!

Il Napoli si prepara alle sfide contro l’Atalanta e l’Eintracht Francoforte. Spalletti ha ricevuto un’ottima notizia in vista della Champions.

Il Napoli, fin qui, ha disputato una stagione da incorniciare al di là di ogni più rosea aspettativa. Gli azzurri, grazie al lavoro fatto in estate sul mercato dalla dirigenza e in campo dall’allenatore Luciano Spalletti, sono diventati più competitivi rispetto al passato mettendo nel mirino sia il campionato che la Champions League. Per il tricolore, non manca molto ed in città in molti hanno cominciato a chiedersi quando potrebbe iniziare la festa.

La sconfitta rimediata per mano della Lazio nell’ultimo turno di campionato ha costretto il club e i tifosi a rivedere parzialmente i piani tuttavia il titolo appare comunque all’orizzonte. I 15 punti di vantaggio sull’Inter seconda a 13 partite dalla fine del campionato rappresentano un gap concreto, che consentirà agli azzurri di scendere in campo con una certa serenità e giocare con la mente sgombra da brutti pensieri.

Ottimo anche il quadro relativo alla Champions League. Nella gara di andata degli ottavi di finale sul campo dell’Eintracht Francoforte, infatti, i partenopei si sono imposti grazie alle reti firmare da Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo. Il ritorno andrà in scena il 15 marzo e sono diverse le notizie positive ricevute nelle ultime ore dal mister originario di Certaldo. Lo stadio “Maradona”, ad esempio, farà registrare l’ennesimo sold out della stagione. Contro i tedeschi, poi, tornerà anche Giacomo Raspadori.

Napoli, Raspadori ci sarà contro l’Eintracht

L’ultima presenza dell’ex Sassuolo risale al 12 febbraio. Da quel momento in poi un’infortunio muscolare loca costretto a saltare le successive gare. Ora però, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Mattino’, le sue condizioni sono migliorate al punto da rendere possibile una sua convocazione. Sabato contro l’Atalanta resterà ancora a riposo, in modo tale da recuperare al 100% ed evitare pericolose ricadute.

La sua speranza è quella di essere pronto per la Champions ma tutto dipenderà all’esito dei prossimi esami a cui si sottoporrà. Se ne riparlerà più avanti. Spalletti, intanto, sta valutando quale formazione impiegare sabato: Hirving Lozano è ancora ai box e difficilmente recupererà. In caso di forfait, via libera all’impiego di Matteo Politano.