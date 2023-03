Napoli-Atalanta, adesso è ufficiale: tifosi con l’amaro in bocca

Il Napoli affronta questa sera l’Atalanta, in una sfida molto importante, visto il momento della stagione. Arriva però una brutta notizia.

Tutto pronto, ormai, per l’attesissima sfida di questa sera tra Napoli e Atalanta, valida per la 25a giornata della Serie A 2022/2023. Un’occasione d’oro per il Napoli non solo per mettersi alle spalle la sconfitta contro la Lazio di una settimana fa, ma anche per rinsaldare il primo posto in classifica. È stata però appena ufficializzata una brutta notizia per i tifosi partenopei.

L’occasione è ghiotta, si diceva. Contro la Lazio, il Napoli ha giocato probabilmente la sua peggiore partita stagionale, ottenendo la prima sconfitta in casa fin qui. Un risultato che ha fatto temere l’inizio di una crisi, che stasera dovrà essere scongiurata con una vittoria convincente. E la caduta ieri sera dell’Inter a La Spezia dà l’opportunità agli azzurri di aumentare il loro vantaggio sulla seconda in classifica.

Ma l’Atalanta non è un avversario facile, nonostante le difficoltà che i ragazzi di Gian Piero Gasperini stanno affrontando in questa stagione. La Dea ha perso la gara d’andata in casa, e ha ottenuto un solo punto nelle ultime tre partite, la settimana scorsa contro l’Udinese. Ma si tratta pur sempre di una squadra con grandi valori tecnici e tattici, che attualmente occupa il sesto posto in Serie A.

Spalletti sceglie il suo Napoli per l’Atalanta, ma deve rinunciare a un titolare

Poco fa, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha diramato ufficialmente i convocati per la partita di stasera alle 18.00. La notizia era nell’aria, ma adesso è confermata: non farà parte del gruppo Hirving Lozano. L’attaccante messicano aveva avvertito un risentimento muscolare negli scorsi giorni, e c’era il forte timore che non lo si sarebbe potuto vedere in campo. Al suo posto probabilmente giocherà Politano, mentre è ancora out Raspadori.

Vediamo allora la lista dei convocati di Spalletti per Napoli-Atalanta. Tra i pali figurano Meret, assieme a Gollini e Marfella. I difensori sono Di Lorenzo, Kim, Rrahmani e Olivera, che formeranno la probabile linea titolare, e poi Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus e Zedadka. A centrocampo i soliti Anguissa, Lobiìotka e Zielinski, più Elmas, Demme, Gaetano, Ndombele e Zerbin. In attacco Osimhen, Kvaratskhelia, Politano e Simeone.