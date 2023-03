“Voglio giocare”: Napoli-Atalanta, stoccata a Spalletti prima del match

Stoccata a Luciano Spalletti poco prima di Napoli-Atalanta, da parte di un suo giocatore che ha trovato pochissimo spazio

L’idea di un allenatore è trovare un undici titolare e proseguire per la propria strada, consapevole del fatto che in panchina ci siano ottimi elementi. E’ questo ciò che ha fatto Luciano Spalletti, che più volte, in conferenza stampa, ha ribadito della bontà tecnica dei suoi giocatori. Ha elogiato più volte chi vede poco il campo, ma il Napoli si trova in una situazione particolare in cui deve spingere al massimo con i top che sono in grande forma. L’obiettivo era andare avanti in Coppa Italia dando minuti necessari ai vari Gaetano, Zerbin, Zedadka, Ostigard, giusto per fare qualche esempio.

Leo Ostigard, classe ’99, ha collezionato soltanto sette presenze in tutte le competizioni, segnando anche un gol in Champions, per un totale di 480′. Il difensore centrale norvegese è stato acquistato dal Brighton per cinque milioni di euro per essere il quarto centrale. Non scende in campo dallo scorso 12 novembre, nel 3-2 all’Udinese. E sono arrivate le sue parole in merito alle scelte di Spalletti.

Napoli, Ostigard vuole giocare

Leo Ostigard, difensore centrale del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di VG Sporten: “So che sto giocando poco e a nessuno fa piacere stare in panchina, ma voglio aiutare la squadra dando il massimo. Bisogna tenere alto il morale, anche se è vero non è facile restare fuori. Ho fatto ottime prestazioni in Champions”. Poi prosegue: “Io ho sempre detto di voler giocare, a fine stagione farò le opportune valutazioni sul futuro vedendo quante partite avrò giocato, se ce ne saranno di più o meno a quelle che ho pensato all’inizio. Secondo me ho dato il mio contributo quando sono sceso in campo ed è una bella sensazione”.

Parole chiare, con una piccola stoccata nei confronti di Spalletti poco prima del match con l’Atalanta. Ostigard vorrebbe giocare più partite, ma tenere fuori due colossi della difesa del Napoli come Rrahmani e Kim Min-Jae non è semplice. A fine stagione, il difensore centrale norvegese potrebbe anche decidere di andar via.