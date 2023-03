“Gli ho detto che…”: Napoli, la rivelazione del ct della Nigeria su Spalletti

Arrivano le parole di José Peseiro, commissario tecnico della Nigeria, su Luciano Spalletti e Victor Osimhen: una bella rivelazione

Il Napoli questa sera affronterà l’Atalanta allo stadio Maradona, con l’obiettivo di tornare a +18 sull’Inter. I nerazzurri hanno perso sul campo dello Spezia per 2-1, in una clamorosa partita che ha portato anche al rigore sbagliato di Lautaro Martinez sullo 0-0. Le cose vanno male alla squadra di Inzaghi, che ha conquistato solo tre punti nelle ultime tre partite e nei prossimi giorni sfiderà il Porto al Do Dragao in Champions League.

L’occasione per il Napoli è molto ghiotta, soprattutto perché può dimenticare in fretta lo 0-1 della scorsa settimana con la Lazio. L’Atalanta ha recuperato diversi infortunati, tranne la colonna del centrocampo, Koopmeiners. E sono arrivate le parole di José Peseiro, commissario tecnico della Nigeria e quindi anche di Victor Osimhen. Un abella rivelazione sul rapporto con il centravanti partenopeo e su una chiacchierata con Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli.

Napoli, parla il ct della Nigeria

José Peseiro, ct della Nigeria, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Osimhen ha l’idea di diventare il migliore del mondo ed è già tra i primi. Deve migliorare nella gestione del pallone, ma ha ancora del tempo per farlo. Ho parlato con Spalletti e Giuntoli, che hanno contribuito a renderlo ciò che è oggi e gli ho detto dei complimenti per lo scudetto e per la stagione”. Poi prosegue: “Io voglio vincere la Coppa d’Africa e non posso che essere contento di lui, la sua miglior qualità è mantenere i nervi ben saldi. Non molla mai, indossa anche una maschera dopo i tanti colpi presi”.

Grazie al suo rendimento e al suo impegno in ogni partita, Osimhen è diventato il leader del Napoli e il beniamino del pubblico del Maradona. E’ anche primo nella classifica dei marcatori della Serie A e questo non può che far piacere a Peseiro, desideroso di vincere sulla panchina della Nigeria. E con un Osimhen in queste condizioni è molto più semplice.