😠 “Poteva evitare di…”: Osimhen gelato, la ramanzina arriva in diretta

Per Victor Osimhen, nonostante il suo grandissimo momento di forma, bisogna registrare una piccola ‘ramanzina’ che ha fatto molto rumore.

Dopo la sconfitta di una settimana fa contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, il Napoli di Luciano Spalletti si appresta ad affrontare un’altra gara molto importante. Gli azzurri, visto anche il ko dell’Inter di Simone Inzaghi di questa sera contro lo Spezia di Leonardo Semplici, con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini hanno l’occasione di aumentare di nuovo il vantaggio sul secondo posto.

Se dovesse battere i bergamaschi, in attesa della gara di domani sera della Lazio contro il Bologna di Thiago Motta, il Napoli porterebbe di nuovo a 18 punti il proprio margine sulla seconda piazza. Anche se, ovviamente, superare l’Atalanta di Gian Piero Gasperini non è affatto facile, anzi.

L’Atalanta, infatti, ha la necessità di poter a casa dei punti, visto che nelle ultime tre gare di campionato ha perso contro il Milan ed il Lecce ed ha pareggiato in casa contro l’Udinese. Anche per questo, nonostante la gara contro l’Eintracht di Francoforte di mercoledì prossimo, Luciano Spalletti non farà tanti cambi rispetto all’undici titolare solito. A guidare l’attacco azzurro, infatti, ci sarà Victor Osimhen e non Giovanni Simeone. Proprio il nigeriano, al netto della sua incredibile stagione, è stato protagonista di alcune dichiarazioni che stanno facendo molto discutere.

Victor Osimhen, la ramanzina dell’ex azzurro Gianluca Savoldi: “Poteva evitare di dire adesso che vuole andare in Premier League”

Gianluca Savoldi, ex giocatore azzurro, ha infatti parlato così del centravanti di Luciano Spalletti ai microfoni ufficiali di ‘Tmw Radio’: “Futuro di Victor Osimhen? E’ umano che abbia voglia di giocare in Premier League. Anche se, forse, poteva evitare di dire adesso questo suo pensiero. Se avesse aspettato qualche settimana avrebbe reso meno rumore queste sue parole”.

L’ex calciatore ha poi continuato il suo intervento: “E’ veramente difficile dare qualche problema al Napoli per la vittoria dello Scudetto, anche se capisco Luciano Spalletti voglia calmare gli entusiasmi della piazza. Champions? Gli azzurri sono difficili da battere e con gli scontri diretti il sogno è possibile”.