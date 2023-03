Napoli, pioggia di milioni per De Laurentiis: offensiva per Osimhen

Il Napoli adesso è sull’attenti perché dalla Francia è arrivata un’indiscrezione non da poco: il top club prepara una ricca offerta.

Il Napoli si concentra per le gare da dover disputare tra Serie A e Champions League. Mente Cristiano Giuntoli valuta i possibili affari in cantiere in attesa dell’apertura del calciomercato con la prossima estate. A questo proposito, c’è una ricca offerta che potrebbe arrivare per un azzurro in particolare.

Il Napoli scenderà in campo prima in campionato con l’Atalanta (domani alle ore 18:00) e poi in Champions League con l’Eintracht Francoforte (mercoledì alle ore 21:00). Luciano Spalletti prepara i due match ravvicinati con i suoi giocatori.

Ma, nel mentre, dalla Francia è arrivata un’indiscrezione che ha catturato l’attenzione di Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli e tutti i tifosi azzurri. Il PSG ha messo nel proprio mirino Victor Osimhen. Può arrivare ora per lui una ricca offerta.

Occhio Napoli, il PSG prepara una ricca offerta: nel mirino c’è Victor Osimhen

Il Paris Saint-Germain non trova pace. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, nuovamente agli ottavi di finale stavolta per mano del Bayern Monaco, il club parigino continua ancor di più a ragionare sui nomi da poter prendere per arricchire ancora di la propria rosa.

Mettere insieme grandi nomi e grandi campioni non si è rivelata fin qui una strategia del tutto vincente, dal momento che a mancare sembra essere in fin dei conti una squadra unita e compatta. Eppure la società e il suo presidente sembrano avere intenzioni chiare, motivo questo per cui vogliono pescare un nome direttamente dalla Serie A.

Secondo quanto riferito da ‘L’Equipe’, dopo Milan Skriniar a parametro zero, il PSG è pronto ad attuare un assalto per Victor Osimhen. Sul piatto per lui sarebbe già stata pensata una ricca offerta, di ben 150 milioni di euro. Da comprendere ovviamente cosa succederà fino alla fine e con il mercato estivo. Ma i tifosi partenopei adesso monitorano la situazione con il fiato sospeso.