😮 Mercato Napoli, De Laurentiis pronto al colpaccio: agenti in città

Il presidente De Laurentiis e il direttore sportivo Giuntoli sono a lavoro: in questi giorni gli agenti del giocatore sono a Napoli per l’accordo definitivo.

Mister Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione di Napoli-Atalanta ha speso parole di elogio nei riguardi dell’operato del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli. Le scelte che quest’ultimo compie insieme al suo staff di anno in anno contribuiscono all’incremento del valore della rosa del Napoli sia a livello tecnico che economico.

La bravura della società non è da ritrovare soltanto nell’attività di scouting e contrattazione dei giocatori, ma anche nell’abilità di creare le migliori condizioni economiche, progettuali e ambientali per trattenerli per tante stagioni. Ovvero, l’area rinnovi. In queste settimane pare molto trafficata. Con l’avvicinarsi dell’ultima parte di stagione e con le prospettive di concluderne una storica, il club è a lavoro per i capisaldi da confermare.

Fra questi indubbiamente rientra Stanislav Lobotka. Attualmente lo slovacco ha un contratto con gli azzurri fino a giugno 2025, ma insieme ai suoi agenti il Napoli è pronto a estenderlo ulteriormente e rivedere anche le condizioni economiche dello stesso.

Rinnovo Lobotka, gli agenti a Napoli per definire l’intesa: le ultime

Lo ha confermato il giornalista ed esperto di calciomercato di ‘SKY’, Luca Marchetti, intervenendo a ‘Radio Marte’ durante la trasmissione ‘Forza Napoli Sempre’. Di seguito le sue dichiarazioni: “In città c’erano in questi giorni i procuratori del centrocampista Lobotka per un rinnovo che deve soltanto essere formalizzato. Poi dovrebbero arrivare anche gli agenti di Rrahmani e Di Lorenzo, ancora non in fase decisiva e conclusiva dell’accordo. Nemmeno l’opzione per Luciano Spalletti è ancora stata utilizzata, da quanto mi risulta”.

Pare che i passi più seri di questi ultimi tempi siano legati proprio alla permanenza del centrocampista slovacco, in passato sponsorizzato dallo stesso storico capitano azzurro, Marek Hamsik. A 28 anni, il Napoli intende sottoporgli un accordo che in qualche modo significhi legarlo per l’intera carriera professionale alla causa azzurra. Un attestato di stima che inorgoglisce Stanislav Lobotka, che ricambia appieno il legame con la squadra azzurra.