Pericolo Napoli-Atalanta, Spalletti preoccupato: svelato il motivo

Attenzione al pericolo che preoccupa Luciano Spalletti nel corso di Napoli-Atalanta: svelato il motivo, anche i tifosi sono in ansia.

Rispondere alla sconfitta rimediata contro la Lazio e approfittare dell’ennesimo stop imprevisto dell’inseguitrice Inter. L’obiettivo del Napoli è presto segnato, che contro l’Atalanta proverà a mandare un nuovo ed importante segnale al resto del campionato. Quale? Gli azzurri sono i padroni incontrastati di questa Serie A, anche se qualcuno ha voluto sollevare qualche dubbio sulla tenuta primaverile della formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti.

E invece, il tecnico di Certaldo ha subito rimesso i suoi sulla giusta carreggiata. Almeno sulla carta e dalle sue parole in conferenza stampa. Poi bisognerà dare la controprova in campo, contro una delle squadre più ostiche del nostro campionato. Per quanto non stia attraversando un momento di forma positivo, l’Atalanta resta una delle formazioni più pericolose e attrezzate della Serie A. E lo sa benissimo anche il Napoli, che lo scorso anno perse punti preziosi al Maradona contro la ciurma guidata da Gian Piero Gasperini.

Napoli-Atalanta, pericolo contropiede: Spalletti è preoccupato da due fattori, ecco quali

Vigilia calcistica al ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, la sfida con l’Atalanta sarà un test cruciale per il Napoli. La formazione orobica sa come mettere in difficoltà anche le squadre più compatte e solide del nostro campionato, azzurri inclusi. All’andata, il gioco dirompente di Hojlund e la velocità di Lookman misero in grossa difficoltà la formazione di Luciano Spalletti, preoccupato anche quest’oggi dal pericolo contropiede.

Il danese ed l’anglo-nigeriano sono due fattori che spaventano (e non poco) anche i tifosi del Napoli. Dopotutto, nonostante il momento di magra, l’Atalanta è una squadra che si esalta nelle ripartenze e che sa come mettere in crisi persino una coppia affiatata come Rrahmani-Kim. Gli azzurri, dunque, sono avvisati: mentre davanti cercheranno di torchiare subito la difesa della Dea, dietro dovranno stare molto (ma molto) attenti al diabolico due Hojlund-Lookman.