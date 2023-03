Napoli, la corsa riprende! L’Atalanta paga pegno al Maradona, messaggio ai tifosi

Soltanto un incidente di percorso: il Napoli ha già dimenticato la sconfitta contro la Lazio. Al Maradona si fa festa, successo contro l’Atalanta.

Il Napoli è tornato a vincere, e l’ha fatto in una partita dove non era assolutamente scontato portare i tre punti a casa. Dopo la sconfitta contro la Lazio, in molti si chiedevano se quella contro i capitolini poteva rappresentare non soltanto un incidente di percorso ma qualcosa di più. La risposta è arrivata concretamente sul campo, dove gli azzurri hanno messo in scena una prestazione di assoluto livello contro un’Atalanta che arrivava al Diego Armando Maradona con la necessità di mettere punti in cascina. La squadra di Gasperini, infatti, vive un momento molto delicato dove le vittorie sono poche, pochissime: soltanto due nelle ultime nove partite tra campionato e Coppa Italia.

E quale migliore occasione di approfittare di un Napoli apparentemente in difficoltà dopo la sconfitta interna contro la Lazio: nulla da fare! La squadra azzurra si è imposta con personalità e dedizione, riuscendo a trovare la via del gol anche grazie talento e la caparbietà dei suoi giocatori. Emblema di questo è proprio la rete di Kvicha Kvaratskhelia, sempre più beniamino della piazza partenopea. Il giocatore georgiano, di fatto, è stato uno dei protagonisti del match grazie ad un gol pazzesco che ha fatto tremare tutto lo stadio.

Napoli, Kvara e Rrahmani: riprende la corsa azzurra

Doppia finta, difesa nerazzurra mandata in tilt e tiro che si è infilato in rete alle spalle di Musso. Un gol importante e che ha permesso al Napoli di sbloccare una partita comunque complessa, con l’Atalanta che ha provato a fare densità e stringere le linee, concedendo poco spazio. Di fatto il Napoli ha dovuto ricorrere spesso, soprattutto nel primo tempo, al lancio lungo verso Osimhen anche nella speranza di superare una linea di pressione. Eppure, è stato Kvara sbloccare il risultato con un’azione da vero campione, nata proprio dall’assist del nigeriano.

Poi il raddoppio, a firma di un difensore: Amir Rrahmani ha messo dentro di testa il gol del 2-0 sfruttando l’assist di Elmas entrato proprio nella ripresa. Il kosovaro ha messo dentro il suo secondo gol stagionale dopo quello firmato contro la Juventus. Il Napoli ha ripreso la corsa, contro la Lazio un incidente di percorso che è già finito del dimenticatoio.