🔴 Tensione a Napoli, allarme rosso: succederà per davvero

Il Napoli si prepara alle prossime sfide, ma extra-campo crescono le tensioni, dopo gli ultimi fatti di cronaca. La preoccupazione è alta.

Cresce la tensione a Napoli per la prossima sfida dei partenopei. Non tanto quella di oggi contro l’Atalanta, che vedrà il via alle ore 18.00 al Maradona, ma quella di mercoledì in Champions League. L’intrigo dietro la trasferta dei tifosi dell’Eintracht Francoforte si arricchisce di nuovi particolari, che potrebbero creare problemi inaspettati in termini di ordine pubblico.

Il caso è scoppiato negli scorsi giorni, quando il governo italiano ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi tedeschi. La motivazione sono stati gli scontri dell’andata in Germania, che hanno causato una trentina di arresti e alcuni feriti lievi. Ma questa decisione, molto inusuale a livello internazionale, ha sollevato subito grandi polemiche in Germania.

Prima ci hanno pensato i tifosi del Bayern Monaco, con uno striscione contro il ministro Piantedosi, poi anche l’Eintracht ha diffuso un duro comunicato contro il governo italiano. La situazione si è fatta rapidamente molto tesa, con la politica che sta cercando una mediazione. Tuttavia, nonostante il ricorso dell’Eintracht, sembra difficile che i tifosi tedeschi possano arrivare a Napoli mercoledì. Almeno per vie legali e ufficiali.

Napoli, i tifosi tedeschi ci saranno lo stesso: l’annuncio

Successivamente è arrivata la rivelazione della ‘Bild’, secondo cui alcuni fan dell’Eintracht sarebbero intenzionati a scendere lo stesso a Napoli per la partita di mercoledì, sfidando il divieto. Oggi, il ‘Corriere dello Sport’ aggiunge un dettaglio, che coinvolge direttamente i sostenitori dei prossimi avversari del club partenopeo, ovvero i fan dell’Atalanta. I bergamaschi potrebbero infatti offrire supporto ai tedeschi nella trasferta.

Per il momento si tratta solamente di ipotesi, e non è chiaro come gli ultras organizzeranno questo aggiramento delle leggi italiane. Per il momento, resta ufficialmente in vigore il divieto per assistere la partita al Maradona. Il match, valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League, si disputerà mercoledì 15 marzo alle ore 21.00. Si riparte dalla vittoria per 2-0 dei ragazzi di Spalletti all’andata in Germania.