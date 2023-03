Atalanta, Gasperini sorride in vista del Napoli: l’annuncio in diretta

Arrivano le parole dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli

L’Atalanta è attesa allo stadio Maradona per la partita di domani contro il Napoli, in programma alle 18:00. I bergamaschi dovranno fare a meno dei propri tifosi, così come l’Eintracht Francoforte per la partita di Champions League. Nelle ultime cinque partite, la squadra di Gian Piero Gasperini ha conquistato solo quattro punti. E infatti è un po’ attardata rispetto ai primi quattro posti. L’obiettivo è comunque far crescere i giovani e, perché no, tornare in Europa dopo un anno di ‘fermo’.

Anche il Napoli affronterà questa partita con l’obiettivo di vincere, dopo aver perso in casa con la Lazio la scorsa settimana. Spalletti, tuttavia, dovrà fare a meno di Mario Rui, che sconta la seconda giornata di squalifica, di Giacomo Raspadori e Hirving Lozano. Sarà importante capirà chi comporrà il tridente offensivo con Kvaratskhelia e Osimhen. I candidati sono Matteo Politano, finito un po’ indietro nelle gerarchie del tecnico, ed Eljif Elmas, autore di una grande stagione.

Napoli-Atalanta, la buona notizia di Gasperini

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa il giorno prima del match con il Napoli: “Vogliamo fare la nostra prestazione al Maradona, ci arriviamo con un grande spirito. Ho sensazioni positive, i giocatori sono tutti a disposizione. Mancheranno solo Hateboer e Koopmeiners. Zapata e Muriel recuperati, avranno grandi chance, le valutazioni ovviamente le faccio in base alle condizioni dei giocatori, ma le alternative ci sono”. C’è ottimismo dunque nell’Atalanta su come andrà la partita, con Gasp molto felice per aver recuperato gli infortunati. Anche lo stesso Zappacosta, che si era fatto male nel riscaldamento pre-Udinese.

Koopmeiners è una brutta perdita per il centrocampo dell’Atalanta, uscito per infortunio proprio contro l’Udinese. In stagione, l’olandese ha collezionato ventisei presenze tra Serie A e Coppa Italia, segnando sei gol con tre assist. Al suo posto, Gasperini potrebbe mandare in campo Ederson. Sarà interessante anche capire come Spalletti ovvierà alle sue assenze, soprattutto in attacco.