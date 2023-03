Napoli, che ‘scherzo’ del Real Madrid: Zidane lo aveva previsto

Il Real Madrid potrebbe giocare un brutto scherzo al Napoli. Ma fa riflettere che qualche anno fa Zidane avrebbe potuto anticipare tutto.

Gli azzurri di Luciano Spalletti sono attesi da un doppio match importantissimo. Dopo la sconfitta patita contro la Lazio, gli azzurri cercano pronto riscatto in campionato al cospetto dell’Atalanta. Poi sarà la volta della Champions League, con il Napoli che deve difendere il doppio vantaggio nella gare di ritorno contro l’Eintracht Francoforte per centrare una qualificazione ai quarti che sarebbe storica.

Luciano Spalletti ha intenzione di fare affidamento sulle sue armi migliori, a partire da Victor Osimhen il quale, dopo la gara a secco contro la Lazio, vuole certamente riprendere la sua media gol fin qui stratosferica. L’attaccante nigeriamo, nonché al momento capocannoniere della Serie A, vuole tornare immediatamente al gol e continuare a stupire. Cosa che certamente fa piacere al tecnico e ai tifosi napoletani. E anche ai tantissimi estimatori che Osimhen ha in giro per l’Europa.

Non un mistero che il Manchester United abbia messo gli occhi sul nigeriano. Già questa estate ci furono abboccamenti, il tutto però è stato rimandato con la valutazione che al momento è anche salita di molto. Secondo quanto riporta El Nacional su Osimhen ci sarebbe anche il Real Madrid. I Blancos sono alle prese con il rinnovo di Benzema, ma se l’accordo non dovesse trovarsi ecco che l’ipotesi Osimhen prenderebbe quota. Ostacolo è però il prezzo. De Laurentiis non ha fa sconti e chiede una cifra non inferiore ai 150 milioni di euro, ma il Real sarebbe pronto in caso di necessità a fare il sacrificio. Con buona pace dei tifosi del Napoli.

Osimhen, il retroscena quando il Napoli beffò Zidane

E dire che, stando a quanto riporta El Nacional, Victor Osimhen avrebbe potuto vestire la maglia del Real Madrid già tre anni fa. All’epoca il calciatore militava nel Lille e il club madrileno, nella persona dell’allora tecnico Zinedine Zidane, se ne interessò. Il Real Madrid però non fu abbastanza deciso, tergiversando troppo e facendo sfumare il trasferimento.

Il resto è storia. Sul calciatore infatti è stato molto più deciso il Napoli che, convintamente, ha deciso di sborsare la cifra richiesta dal Lille portando l’attaccante nigeriano in azzurri. L’inizio di una storia che, fino a questo momento, parla di 49 gol in tre stagioni e che, per finire, forse anche per mano del Real, avrà bisogno di circa 150 milioni.