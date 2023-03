Napoli, tremano i tifosi: Spalletti finisce nel mirino di una big di Premier

Il Napoli rischia di perdere clamorosamente Luciano Spalletti: il tecnico è in scadenza e non ha ancora rinnovato, e una big europea lo cerca.

Non sono solo i giocatori del Napoli a fare gola alle big del calcio europeo. Se ragazzi come Osimhen, Kvaratskhelia e Lobotka sono finiti sui taccuini degli osservatori di molti grandi club stranieri, lo stesso si può dire di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo è in effetti l’altro grande protagonista della straordinaria stagione del club partenopeo, e tanti gliene stanno rendendo merito.

Non stupisce allora che qualcuno voglia pensare di strapparlo al Napoli per la prossima stagione. Nel capoluogo campano, Spalletti, ha costruito con giovani e investimenti mirati, un miracolo sportivo senza precedenti, che si sta confermando anche in Champions League. A questo si aggiunge la lunga esperienza in panchina in club di primo piano, come Roma e Inter.

Insomma, un biglietto da visita eccezionale per l’allenatore del Napoli, che ha già avuto un’esperienza internazionale molto positiva allo Zenit San Pietroburgo. Un club russo forse non tra le grandi d’Europa, ma che gli ha permesso di confrontarsi con l’estero e vincere vari trofei. E adesso, l’allenatore toscano potrebbe voler provare di nuovo un’avventura in tera straniera, specialmente in Premier League.

Il Tottenham sogna Spalletti: la clamorosa indiscrezione

Sulle tracce dell’allenatore del Napoli c’è infatti il Tottenham, la ricca e prestigiosa formazione londinese appena eliminata dal Milan agli ottavi di Champions League. Nonostante i molti milioni spesi sul mercato e le tante stelle della rosa, la biennale esperienza di Antonio Conte sembra destinata a terminare presto. In estate, alla scadenza naturale del contratto, e forse addirittura nei prossimi giorni.

Il Tottenham vorrebbe quindi iniziare un nuovo ciclo (probabilmente senza Kane in attacco) e secondo ‘The Athletic’ Fabio Paratici sarebbe pensando a Spalletti come nuovo allenatore. Non è l’unica opzione degli Spurs (ci sono anche Luis Enrique, Glasner, Amorim e il ritorno di Pochettino), ma è una delle più affascinanti. Anche il contratto di Spalletti scade in estate, ma il Napoli ha un’opzione di prolungamento fino al 2024.