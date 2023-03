Napoli, Spalletti può esultare: la notizia che i tifosi aspettavano

Per il Napoli giungono finalmente buone notizie, riguardo un elemento importante della rosa di Spalletti. Ecco le ultime novità dei campani.

Finalmente sta per succedere: il Napoli tira un sospiro di sollievo dopo le ultime notizie, che consentiranno alla squadra partenopea di affrontare al meglio le prossime sfide. Si entra infatti nella fase delicata della stagione, con le ultime sfide decisive sia in campionato che in Champions League. Spalletti punta ad arrivarci nelle migliori condizioni possibili, e dal suo staff arrivano rassicurazioni.

Dopo la sconfitta di una settimana fa contro la Lazio, la prima stagionale al Maradona, il Napoli deve subito rialzare la testa. Domani sera alle 18.00 allo stadio campano arriva un’altra delle squadre di punta della Serie A, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, e a seguire, mercoledì, giungerà anche l’Eintracht Francoforte. Due match importanti per tastare la forma fisica e mentale del Napoli.

In molti hanno fatto notare come uno dei punti di forza degli azzurri in questa stagione siano stati anche i pochi infortuni dei giocatori. Ciò ha permesso a Spalletti di fare un turnover limitato, anche se poi i subentranti hanno sempre fatto molto bene. Adesso però, con tanti impegni importanti ravvicinati e partite ad alto carico emotivo, qualche ricambio potrebbe servire. Ecco perché le notizie sul ritorno di Raspadori sono importanti.

Raspadori torna a disposizione: ecco quando lo riavrà il Napoli

L’attaccante ex Sassuolo è stato uno dei grandi colpi della scorsa estate, anche se in questa stagione è stato usato principalmente come alternativa in attacco. Per lui ci sono stati appena 5 gol e 2 assist in 23 partite, ma Raspadori è stato importante soprattutto in Champions League. L’infortunio del 14 febbraio lo ha però tolto dai giochi proprio nel momento in cui la sua qualità avrebbe fatto comodo.

La buona notizia è che la punta emiliana sta per tornare a disposizione di Spalletti. Sull’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ si scrive che Raspadori potrebbe rientrare in leggero anticipo rispetto a quanto previsto, “spera almeno di esserci col Torino, semmai in panchina”. Quindi, niente Atalanta e Eintracht, ma lo si attende per il 19 marzo contro i granata in campionato.