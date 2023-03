“Kim il più forte”: Napoli, l’ex azzurro smentisce Spalletti e fa un altro nome

Curioso siparietto ieri su ‘Dazn’ al quale hanno preso parte due ex calciatori del Napoli, che non sono apparsi totalmente convinti su Kim

Curioso siparietto ieri su ‘Dazn’. Quanto si è verificato ha interessato due vecchie conoscenze del Napoli degli scorsi anni. Le ‘sentenze’ emesse però non troveranno completo appoggio tra i tifosi partenopei. Uno dei temi al centro del discorso riguarda il difensore Kim. Il coreano sta impressionando tutti in questa sua prima stagione in Italia.

Di lui hanno parlato Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri e Faouzi Ghoulam. I tre ne hanno discusso durante ‘Players Only’, una rubrica inserita nello show “Tutti bravi dal divano”. Gli ex calciatori hanno fatto delle comparazioni con il recente passato e con un altro grande nome del calcio europeo. Ecco quanto è emerso.

Napoli, Kim è il più forte del mondo? “Metto Botman prima di lui, finché non gioca in Premier…”, sentenzia Behrami

Il discorso è nato con la domanda di Marco Parolo agli altri due ex calciatori presenti insieme a lui. E trae spunto dalle precedenti dichiarazioni di Luciano Spalletti secondo cui il coreano in questo momento è il più forte al mondo. L’ex centrocampista della Lazio ha chiesto allora ai due ex Napoli.

Ghoulam – ora all’Angers, in Ligue 1 – ha fatto un paragone con Koulibaly, dopo un assist di Alessandro Matri. “Kalidou è stato il più forte al mondo senza dubbio. Kim ad oggi sta facendo una bella stagione. Koulibaly è stato eletto miglior difensore della Serie A pur non vincendo il campionato e non giocando nella migliore difesa. Ci sono poi comunque Militao e Van Djik”.

Per Behrami, considerare Kim come il più forte al mondo “è un po’ esagerato”. E il motivo per cui non lo è affonda radici in un altro aspetto: “Finché non gioca in Premier”, come a intendere che il banco di prova finale sarebbe rappresentato dalla sua tenuta nel campionato inglese. A questo proposito, è intervenuto Parolo: “Però in Champions lo stai vedendo…”. L’ex centrocampista del Napoli tuttavia si era pronunciato in favore di Botman, difensore del Newcastle, in passato seguito molto da vicino dal Milan del direttore tecnico Paolo Maldini.