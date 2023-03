Napoli-Eintracht, ancora una sorpresa: mazzata per i tifosi, è ufficiale

Dopo giorni di decisioni e cambiamenti, il Prefetto di Napoli ha stabilito l’ultima misura rispetto ai tifosi dell’Eintracht Francoforte in trasferta.

Mercoledì lo ‘Stadio Diego Armando Maradona’ ospiterà Napoli-Eintracht Francoforte. Una sfida veramente importante, poiché varrà per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Gli azzurri di Luciano Spalletti arrivano carichi ma anche distesi, poiché reduci dalla vittoria sull’Atalanta per 2-0 in casa ma nello specifico hanno lo stesso vantaggio sui tedeschi, dovuto alle due reti di Osimhen e Di Lorenzo messe a segno in trasferta.

Anche sugli spalti si respirerà da parte dei tifosi azzurri un clima di festa. Lo stadio sarà nuovamente sold-out, ma non tutto è così roseo nelle aspettative. La sfida, infatti, era stata vietata ai tifosi ospiti, dal Prefetto di Napoli con apposito decreto. Una decisione maturata a causa dei disordini che potrebbero verificarsi per la rivalità fra le due tifoserie, i quali renderebbero difficile la gestione dell’ordine pubblico.

La misura cautelativa è stata osteggiata non soltanto dei tifosi dell’Eintracht Francoforte bensì dallo stesso club tedesco, che ha compiuto tutti gli sforzi possibili per ottenere la rivisitazione del provvedimento. Misura che è stata effettivamente presa, perché il Tar della Campania ha annullato il provvedimento di divieto di vendita di biglietti per i tifosi dell’Eintracht.

Napoli-Eintracht Francoforte, nuova decisione della Prefettura sui tifosi tedeschi

La battaglia normativa non è per niente terminata. Per domani lunedì sarebbe previsto un incontro all’interno del comitato per l’ordine pubblico in Prefettura. Sarà analizzato il provvedimento del TAR e si valuterà la possibilità di proporre un ricorso oppure di predisporre le misure di sicurezza da adottare in occasione della gara e da estendere dal pre al post partita. Tuttavia, questo pomeriggio è giunto in tal senso un nuovo comunicato da parte della Prefettura di Napoli.

L’organismo ha vietato la vendita dei tagliandi ai residenti nella città di Francoforte. La decisione del prefetto Claudio Palomba è limitata quindi a coloro che vivono nella cittadina tedesca e non oltre. Si specifica nella nota che la misura è stata presa in seguito all’analisi condotta sull’evento dal Comitato per l’Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive presso il Ministero dell’Interno. La decisione inoltre è volta “alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Connessi alla presenza a Napoli di tifosi della predetta squadra”, anche alla luce degli scontri avvenuti a Francoforte e non limitatesi allo stadio, bensì diffusesi nella stessa cittadina.