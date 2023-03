Napoli, un’altra misura contro i tifosi: Eintracht in ansia

Un’altra misura contro i tifosi per la partita tra Napoli ed Eintracht Francoforte, è in arrivo il provvedimento: tutti i dettagli

Il Napoli, dopo la vittoria contro la Lazio, aspetta l’Eintracht Francoforte per concludere gli ottavi di finale di Champions League. I due gol di vantaggio dei partenopei dopo la sfida dell’andata, mettono Luciano Spalletti in una situazione abbastanza tranquilla. I quarti non sono mai stati raggiunti nella storia del club partenopeo e superare in modo indenne i prossimi 90′, vorrebbe dire scrivere la storia. Questo i giocatori lo sanno e hanno come unico obiettivo in testa quello di entrare nelle prime otto d’Europa.

La vittoria con l’Atalanta ha fatto benissimo al Napoli. Non solo dal punto di vista della classifica, ma anche dal punto di vista del morale. Il gol di Kvaratskhelia è stato come una liberazione per la panchina dei partenopei. Non erano ammessi tifosi dell’Atalanta residenti a Bergamo nel settore ospiti e sta arrivando anche un provvedimento per quelli dell’Eintracht.

Napoli-Eintracht, il provvedimento per i tifosi

Era stato ammesso ieri il ricorso dell’Eintracht Francoforte, con il Ministro dell’Interno e la Prefettura di Napoli che avevano negato la trasferta ai tifosi residenti in Germania. Una misura “non proporzionale” alla gravità di ciò che potrebbe succedere. Ed è per questo che a breve dovrebbe arrivare un nuovo provvedimento, ritenuto più proporzionali: il divieto di trasferta dovrebbe valere solo per i residenti a Francoforte e non da tutta la Germania. Le autorità locali ritengono, inoltre, che c’è un altissimo rischio di scontro tra tifosi napoletani e tedeschi, con l’arrivo anche di tifosi dell’Atalanta, gemellati proprio con l’Eintracht.

Resta da capire cosa succederà nei prossimi giorni, con la partita in programma mercoledì alle 21:00. Eventuali problemi di ordine pubblico dovranno essere gestiti prontamente dalle autorità, proprio com’è successo in Germania, in occasione della sfida dell’andata. Ci sono stati, infatti, dei problemi che sono comunque rientrati grazie all’intervento della polizia tedesca. La speranza è che non si verifichino fatti di violenza che possano macchiare una bella serata di sport.