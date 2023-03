🚨 Napoli, Meret a rischio per l’Eintracht? Ecco come stanno le cose

Cosa succede ad Alex Meret? Ieri il forfait contro l’Atalanta, ora il Napoli dovrà valutare le sue condizioni per la sfida contro l’Eintracht.

Ieri il forfait improvviso, ora c’è da capire se anche nei prossimi giorni possano sorgere ulteriori problemi. Il Napoli monitora attentamente la situazione di Alex Meret, che ieri non è sceso in campo nella sfida contro l’Atalanta. Un problema al polso per il portiere titolare del Napoli, che poco a pochi minuti prima dall’inizio della partita è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Problema che si è riacutizzato proprio nel corso del riscaldamento, e proprio per questo Spalletti è stato costretto a rinunciare e far spazio a Gollini. L’ex Fiorentina, tra l’altro, non ha assolutamente demeritato, riuscendo a mantenere la porta inviolata alla sua prima partita da titolare.

Eppure, sulle condizioni di Meret bisognerà fare chiarezza nelle prossime settimane. Il portiere classe ’97 fino ad oggi ha rappresentato un punto fermo dei partenopei, partecipe di un dato molto importante: il Napoli subisce pochi, pochissimi gol. Merito di una fase difensiva studiata in maniera egregia dall’allenatore ed applicata sul campo in modo ancora più importante dalla squadra. Spalletti ha lavorato molto sotto questo aspetto, ed ora i risultati si vedono ed i numeri danno ragione al tecnico toscano.

Napoli, quando torna Meret? A rischio anche l’Eintracht

Un sistema collaudato, che ieri non ha vacillato con l’assenza di Meret. Eppure, i tifosi aspettano di capire se le sue condizioni sono ancora tali da non potergli permettere di scendere in campo. Mercoledì allo Stadio Diego Armando Maradona l’importante match di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, passaggio cruciale per la stagione degli azzurri. Alex ci sarà ? Le ultime novità arrivato proprio in queste ore ed aprono a nuovi scenari.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, Meret resta a rischio anche per la sfida contro i tedeschi. L’infortunio sembra non essere cosi semplice da smaltire, eppure ci sono ancora tre giorni per monitorare la situazione e dare tempo allo stesso portiere di valutare le possibilità di recupero. Lo staff medico guarderà con attenzione agli sviluppi, Pierluigi Gollini resta una soluzione plausibile per il match di Champions.