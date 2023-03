Eintracht-Napoli, capitolo tifosi non è chiuso: possibile mossa della Prefettura

Il Napoli aspetta ancora di capire l’ultima parola sulla questione relativa alla presenza dei tifosi dell’Eintracht nella gara di mercoledì

La vittoria con l’Atalanta ha permesso al Napoli di riscattare immediatamente il ko subito con la Lazio. La squadra di Luciano Spalletti può ora concentrarsi sul match contro l’Eintracht Francoforte in programma per mercoledì sera. Al Maradona si prospetta una cornice di pubblico eccezionale per la gara di ritorno degli ottavi di finale.

Prosegue intanto la querelle relativa alla presenza dei tifosi del settore ospiti. Il ‘Corriere dello Sport’ di questa mattina ha parlato approfonditamente della vicenda spiegando i motivi per il quale la decisione emessa ieri dal Tar della Campania potrebbe non essere l’ultima parola sulla vicenda sorta in seguito alla determina del ministero dell’Interno.

Napoli-Eintracht Francoforte: la Prefettura di Napoli può opporsi alla decisione del Tar della Campania

Tifosi dell’Eintracht Francoforte sì, tifosi dell’Eintracht Francoforte no. Sono già diversi giorni che si parla della scelta del Ministero dell’Interno di vietare la vendita ai sostenitori del club tedesco per la gara di mercoledì. La sfida con il Napoli è definita ad alto rischio. Ieri però è arrivato il clamoroso ribaltone perché il Tar della Campania ha accolto il ricorso presentato dall’Eintracht. Il tribunale amministrativo regionale ha dichiarato illegittimo il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi residenti in Germania.

Il Napoli tuttavia attenderà ancora un po’ prima di mettere in vendita i 2700 tagliandi previsti per il settore ospite. Questo perché la storia non sembra ancora terminata. Come riferisce infatti il ‘Corriere dello Sport’, la Prefettura di Napoli potrebbe ancora opporsi alla decisione del Tar. Per la giornata di oggi è stato convocato un comitato per l’ordine e la sicurezza. Si discuterà con attenzione della situazione. Il Napoli aspetta comunicazioni da quest’ultimo ente prima di mettere in vendita i ticket.

Intanto, negli scorsi giorni, il divieto per i tifosi dell’Eintracht Francoforte ha suscitato la reazione della tifoseria del Bayern Monaco. La tifoseria bavarese ha esposto uno striscione nella propria curva utilizzando parole dure nei confronti del Governo ed in particolare nei riguardi del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.