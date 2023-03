🛑 Napoli, Spalletti preoccupato per Kim: spuntano le prime sensazioni sull’infortunio

Le condizioni di Kim preoccupano i tifosi del Napoli ed anche Luciano Spalletti. Le prime sensazioni sull’infortunio del difensore coreano…

Vittoria e fiducia. Il Napoli prosegue la sua corsa e si lascia abbondantemente alle spalle la debacle patita tra le mura amiche contro la Lazio. Un mero incidente di percorso, che gli azzurri hanno già superato portando a casa i tre punti contro l’Atalanta, avversario tutt’altro che semplice da affrontare. La Dea, tra l’altro, arrivava a Fuorigrotta con una necessità impellente di portare punti a casa, viste anche le difficoltà nelle ultime settimane e le poche vittorie messe in cascina. Contro questo Napoli, però, diventa tutto molto complicato.

La squadra di Luciano Spalletti ha messo in campo una prestazione di alto livello, sia nel collettivo ma anche nelle sue individualità E cosi il gol di Kvaratskhelia sta facendo il giro dei social: azione personale e gran gol firmato dal talento georgiano che si sta dimostrando sempre più decisivo per questo Napoli. Senza dimenticare il lavoro fatto da altri azzurri come Lobotka, Anguissa o anche Politano, quest’ultimo ieri in grande spolvero.

Napoli, come sta Kim? Le prime sensazioni…

Ma tra i protagonisti del match non si può non citare anche Kim Min-Jae, ancora una volta tra gli migliori in campo. Il coreano è una sentenza per gli attaccanti avversari: sempre pronto ad anticipare e grande applicazione in ogni momento della partita. Spalletti, nel post partita, l’ha definito il “centrale migliore del mondo”. L’allenatore si è esposto in maniera importante, ma la verità è che Kim davvero dà la sensazione di essere un giocatore di un’altra categoria.

Proprio per questo c’è grande preoccupazione in queste ore. Ieri un problema al polpaccio per il difensore, che è stato anche costretto ad uscire a poco meno di un quarto d’ora dalla fine della partita. Ma come sta? Un risentimento al polpaccio, problema che si ripresenta più volte come raccontato anche ieri nel post partita da Rrahmani. Le prime sensazioni – secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ – sono positive: Kim si è fermato subito, e questo dovrebbe garantire una maggiore semplicità di recupero. Il tutto, però, andrà chiarito nelle prossime ore.