“Quello che hanno detto…”: Napoli, Spalletti risponde alle critiche in diretta

Il Napoli ha battuto questa sera contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ma Luciano Spalletti ha voluto rispondere ad alcune critiche.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha ripreso la propria corsa. I partenopei, infatti, hanno battuto questa sera l’Atalanta di Gian Piero Gasperini con le reti realizzate nella ripresa da Khivicha Kvaratskhelia e da Amir Rrahmani.

I partenopei hanno sicuramente meritato il successo finale, anche se l’Atalanta è stata brava nel primo tempo a chiudere ogni spazio agli uomini di Luciano Spalletti. La svolta della gara, infatti, è arrivata nella seconda frazione di gara, dove il Napoli ha dominato dal primo all’ultimo minuto.

L’Atalanta, di fatto, ha tirato in porta solo nella seconda parte della ripresa, dove Gollini ( che ha sostituito Meret pochi istanti prima dell’inizio della partita) si è fatto trovare pronto. Il Napoli ha allungato di nuovo sul secondo posto, considerando la sconfitta di ieri sera al Picco dell’Inter di Simone Inzaghi contro lo Spezia di Leonardo Semplici. Tuttavia, una volta terminata la sfida contro i bergamaschi, Luciano Spalletti ha voluto rispondere ad alcune critiche arrivate dopo il ko contro la Lazio.

Napoli-Atalanta, Luciano Spalletti risponde alle critiche: “Abbiamo reagito a quello che ci hanno detto dopo la sconfitta contro la Lazio”

Il tecnico toscano, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’: “Sono partite di grandissimo livello, grandissime sfide che fanno parte del nostro campionato. L’Atalanta ci ha creato delle difficoltà dal punto di vista dei duelli. Abbiamo saputo reagire a quello che ci hanno detto dopo la sconfitta contro la Lazio. E’ stato divertente quello che hanno detto dopo 20 giornate di campionato che non perdevamo. Si sono subito avventati sulla preda (ride ndr)”.

Luciano Spalletti ha poi concluso il suo intervento: “Kim? E’ il centrale più forte del mondo. Come sta? Sta bene, gli ho detto che non deve inventarsi nulla perché domani si allena lo stesso. E’ stato importantissimo vincere per il gruppo, considerando che venivamo da una sconfitta”.