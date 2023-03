😱 Champions League, piove sul bagnato: l’ufficialità gela il Napoli

Dopo la notizia riguardo il ricorso per Napoli-Eintracht Francoforte arriva la durissima presa di posizione da parte del club.

Mercoledì è tempo di Champions League per il Napoli. Gli azzurri di Luciano Spalletti, dopo la brillante vittoria per 2-0 contro l’Atalanta in campionato, sono chiamati al ritorno degli ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie. Ad attenderli al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta c’è l’Eintracht Francoforte.

Si parte dal risultato di vantaggio per gli azzurri. L’andata infatti è finita due reti a zero per i partenopei che quindi possono giocare questo match di ritorno con il risultato della gara d’andata a favore. In palio un traguardo che per gli azzurri sarebbe storico: quarti di finale di Champions League. A tenere banco però, al di là del puro fattore campo, c’è anche la questione riguardante i tifosi dell’Eintracht Francoforte.

Per il rischio di scontri infatti in un primo momento era stata vietata la trasferta. Dopo un primo ricorso accettato si è allora optato per un divieto meno stringente, che riguardava solo i tifosi residenti a Francoforte. Una situazione che però non ha comunque soddisfatto il club tedesco che ha quindi deciso di agire di conseguenza mettendo in atto una clamorosa protesta. Sebbene il settore ospiti potesse essere comunque riempito da tifosi non residenti a Francoforte, il club ha deciso comunque di rifiutare i 2700 tagliando che il Napoli aveva messo a disposizione per il settore. Una situazione che, al di là del campo, renderà pesante anche l’atmosfera dei rapporti all’interno della UEFA tra Napoli e Eintracht.

Champions League, la protesta dell’Eintracht: biglietti per il Maradona rifiutati

A comunicarlo è lo stesso club tedesco tramite una nota apparsa sui suoi canali ufficiali. L’Eintracht infatti ribadisce di non accettare i biglietti spettanti alla squadra ospite dopo le limitazioni imposte ai residenti a Francoforte. Ciò comunque non esclude che alcuni tifosi potrebbero comunque arrivare a Napoli, con conseguenze per l’ordine pubblico.

Sembrerebbe inoltre che anche il presidente del club tedesco, in aperta opposizione con la decisione del TAR della Campania, che ha rigettato il ricorso dell’Eintracht, possa boicottare la trasferta ed essere assente al Diego Armando Maradona per il match di mercoledì sera.