🔴 Napoli, è clamoroso: gesto estremo del presidente, tutto vero

Il presidente dell’Eintracht Francoforte non ci sta e prende posizione. Ecco cosa farà in vista del match di Champions contro il Napoli.

La partita di ritorno degli ottavi di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte sta tenendo banco più per le vicende extracalcistiche che per il campo. La questione sulla trasferta dei tifosi tedeschi a Napoli, in una gara considerata ad altissimo rischio, sta infatti creando, tra ricorsi e controricorsi diversi problemi non solo a livello sportivo, ma anche a livello politico.

Per quanto riguarda il campo si parte dal 2-0 azzurro dell’andata in Germania. Un risultato decisamente favorevole al Napoli, ma che obbliga comunque gli uomini di Spalletti a prestare la massima attenzione in campo. In paio c’è uno storico traguardo, una qualificazioni ai quarti di finale che mai nella storia azzurra si era verificata. A tenera banco però, come detto, in questi giorni sono le vicende extracampo.

Dopo che un primo ricorso da parte dell’Eintracht Francoforte era stato accolto è arrivata una nuova decisione che vieta la trasferta ai residenti a Francoforte. Una soluzione che non ha trovato il club tedesco d’accordo. Ecco quindi che è partito un secondo ricorso che stavolta è stato respinto dal TAR della Campania. Nel frattempo però in casa Eintracht già stava montando la protesta con la decisione clamorosa presa dal presidente del club tedesco.

Champions League, la protesta del presidente dell’Eintracht Francoforte: non sarà a Napoli

Tutto questo batti e ribatti non sta andando giù al club tedesco. Dalle parti di Francoforte infatti ritengono il divieto di trasferta una grave limitazione. Per questo motivo, al di là della residenza o meno a Francoforte, il club ha deciso, stando a quanto riporta CalcioNapoli24.it di non usufruire comunque dei 2700 biglietti per il settore ospiti.

La protesta contro la decisione però non finisce qui visto che il presidente dell’Eintracht Francoforte avrebbe deciso, per protesta, di non partire per Napoli. Le decisioni delle autorità italiani avrebbero quindi spinto il numero uno del club tedesco a disertare la trasferta in segno di protesta.