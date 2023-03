😮 Ultim’ora Kvaratskhelia: sono appena atterrati a Napoli, tifosi spiazzati

Il match di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte si avvicina e, con l’occasione, arriva anche una sorpresa per Kvicha Kvaratskhelia.

Il Napoli mercoledì sera, alle ore 21:00, ospiterà l’Eintracht Francoforte per il ritorno degli ottavi di Champions League. Gli azzurri si preparano perciò ad affrontare una nuova notte europea, oltre a dare il meglio di sé. In tutto ciò, poi, sta per arrivare anche una sorpresa per Kvicha Kvaratskhelia. Ecco di cosa si tratta.

Manca sempre meno per il big match di Champions League che il Napoli è chiamato a giocare contro l’Eintracht Francoforte. Nonostante tutti i problemi che questa gara sta creando a livello di trasferta, dal momento che i tifosi tedeschi e la società tedesca non si arrendono all’impossibilità dell’approdo al Maradona, gli azzurri restano concentrati sul proprio obiettivo.

Luciano Spalletti e i suoi vogliono mettere in cassaforte la vittoria ottenuta all’andata degli ottavi di finale e strappare il pass per accedere ai quarti. Servirà il miglior gruppo, con i singoli pronti a spiccare. Tra gli altri anche Kvicha Kvaratskhelia. Proprio per lui arrivano anche sorprese non da poco.

Napoli-Eintracht, direttamente dalla Spagna sta arrivando un regalo speciale per Kvaratskhelia

Kvicha Kvaratskhelia, arrivato al Napoli in punta di piedi la scorsa estate ma in grado fin da subito di mostrare quelle che sono le sue enormi capacità , ha deliziato i tifosi partenopei (e non solo) in tante diverse occasioni. Per ultima, in ordine temporale, durante la sfida disputata contro l’Atalanta al Diego Armando Maradona. In cui, parola di Luciano Spalletti, ha segnato un gol alla Diego Armando Maradona.

Il georgiano ha, qualche tempo fa, rivelato di avere un idolo nel mondo del che è Guti. Tanto che l’ex giocatore spagnolo gli ha promesso di regalargli la propria maglia, mostrando anche il proprio stupore per quanto riferito dal numero 77 del Napoli. E allora detto fatto.

Perché, come mostrato dall’account ‘Twitter’ de ‘El Chiringuito TV’, c’è una missione in corso: quella di consegnare a Kvara un regalo speciale. Impacchettata c’è proprio la maglia di Guti. E come didascalia si legge: “Aeroporto Internazionale di Napoli. Il regalo di Guti per Kvaratskhelia è già a Napoli con Nico Rodriguez (giornalista dell’emittente spagnola, ndr.). La missione si sta compiendo passo dopo passo“.