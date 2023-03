😳 Napoli-Eintracht, il presidente non ci sarà: tifosi spiazzati

Clamorosa decisione da parte dell’Eintracht Francoforte a poche ore dalla sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League

Il Napoli sorride in campionato. La ventiseiesima giornata di Serie A ha permesso alla squadra di Luciano Spalletti di tornare a +18 sulle avversarie. Un vantaggio abbastanza rassicurante quando mancano ancora 36 punti da assegnare. Gli azzurri vogliono però ritagliarsi importanti soddisfazioni anche in Champions League.

La prima occasione utile per farlo rimane il match di mercoledì sera contro l’Eintracht Francoforte. In queste ore di avvicinamento alla partita appare però molto complicato parlare di campo perché l’attenzione è catturata principalmente dalla presenza o meno dei tifosi tedeschi al Maradona. In questi minuti è arrivata una clamorosa novità proprio in merito a ciò.

Napoli-Eintracht Francoforte: tedeschi decisi a non sfruttare i biglietti messi a disposizione per il settore ospite, al Maradona non ci sarà neppure il presidente Fischer

Le ultime novità in merito alla questione settore ospite lanciate da ‘CalcioNapoli24.it sono clamorose. Secondo quanto riferito nel corso di ‘CalcioNapoli24 Live’, il club tedesco appare adesso intenzionato a non godere dei 2700 biglietti messi a disposizione per il Maradona.

Un lungo travaglio, infatti, ha permesso ai tifosi dell’Eintracht di poter partecipare alla sfida. Il Maradona, tuttavia, dopo la decisione della Prefettura di Napoli nella giornata di ieri, rimane bandito per i residenti a Francoforte. Adesso, l’intenzione del club sembra sciogliere ogni dubbio in merito.

E non è tutto perché secondo quanto riferito ancora dalla redazione di ‘CalcioNapoli24.it’, il presidente del club tedesco Peter Fischer avrebbe infatti deciso di non prendere parte alla trasferta napoletana, questo in segno di protesta per tutto ciò che si è verificato nel corso degli ultimi giorni.

Il massimo dirigente dell’Eintracht già a ridosso della finale d’Europa League della passata stagione contro i Glasgow Rangers aveva avuto da ridire sull’assegnazione della sfida al Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia, a suo dire troppo piccolo per una partita di alto lignaggio internazionale come quella. Ora la scelta di disertare il Maradona è evidentemente da rintracciare in merito alla lunga querelle relativa all’apertura del settore ospiti.