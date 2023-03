🔴 Ultim’ora dall’infermeria: Napoli, notizia pesante per la Champions

L’infermeria restituisce una novità importante per il Napoli a poche ore dalla fondamentale partita di Champions contro l’Eintracht Francoforte

L’allenamento odierno ha offerto una notizia confortante per Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha recuperato uno dei suoi uomini in vista del match di mercoledì. Il calciatore in questione è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria nella gara d’andata conseguita a Francoforte e pertanto si candida ad esserci pure nel confronto del Maradona.

La seduta odierna di questa mattina all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno ha visto gli azzurri svolgere inizialmente una fase di attivazione alla quale hanno fatto seguito un’esercitazione sui calci piazzati, un lavoro tecnico tattico e infine uno finalizzato al possesso palla. Chiusura poi dedicata ad un’esercitazione tattica a campo ridotto. Il dato più importante però è stato fornito in merito alle condizioni fisiche di alcuni elementi.

Napoli, Spalletti recupera Hirving Lozano: il messicano si è allenato regolarmente in gruppo, a parte Kim e Meret

Il Napoli, come di consueto, ha informato pure sulle condizioni fisiche dei calciatori acciaccati. A poche ore dalla sfida contro i tedeschi, sesti in classifica in Bundesliga e a -5 dalla zona Champions, è rientrato in gruppo Hirving Lozano. Il calciatore messicano aveva saltato la sfida di sabato pomeriggio con l’Atalanta ma durante la seduta di ieri si è allenato regolarmente in gruppo. Il numero undici partenopeo nel corso di questa stagione ha firmato quattro reti tra Champions e campionato.

L’attaccante esterno ex Psv è stato uno dei fattori della partita d’andata, risultando decisivo in particolare in occasione del vantaggio conquistato dal Napoli quando ha servito il pallone ad Osimhen dopo una progressione sulla destra in seguito ad un prezioso recupero di Lobotka.

Hanno svolto la seconda parte d’allenamento facendo un lavoro individuale invece Alex Meret e Kim. Il portiere ha lasciato spazio a Gollini contro i bergamaschi mentre il coreano si è fermato precauzionalmente a partita in corso. Prosegue, infine, nel suo lavoro personalizzato in campo Giacomo Raspadori.