Napoli-Eintracht, l’ufficialità tanto attesa è arrivata: lo ha deciso l’UEFA

E’ arrivata la decisione ufficiale da parte dell’UEFA sul match tra Napoli ed Eintracht Francoforte, in programma mercoledì alle 21:00

Il Napoli scenderà in campo mercoledì alle 21:00 contro l’Eintracht Francoforte. L’obiettivo è approdare per la prima volta nella storia del club partenopeo ai quarti di finale di Champions League. Un traguardo soltanto sfiorato, sia ai tempi di Maradona, sia negli anni scorsi con Mazzarri, Sarri e Gattuso. Stavolta la musica è diversa, la squadra di Luciano Spalletti è la più forte d’Italia ed è anche vicina alla conquista del terzo scudetto della sua storia. Un traguardo che permetterebbe a giocatori, staff tecnico e dirigenza di entrare nella leggenda.

Spalletti ha diversi dubbi per la partita con l’Eintracht. Alex Meret non è sceso in campo contro l’Atalanta, con un cambio poco prima di iniziare la partita per un riacutizzarsi di un problema al polso. Pierluigi Gollini ha offerto un’ottima prestazione e con i tedeschi arriverebbe anche l’esordio in Champions con il Napoli. Poi ci sono da valutare le condizioni di Min Jae Kim, uscito per un risentimento al polpaccio nell’ultimo quarto d’ora. Mentre Hirving Lozano sembra abbia smaltito il problema dei giorni scorsi.

Napoli-Eintracht, è ufficiale: arbitra l’inglese Taylor

L’UEFA ha stabilito che a dirigere l’incontro tra Napoli ed Eintracht sarà Antony Taylor. C’è un precedente tra il fischietto inglese e i partenopei, la vittoria per 0-2 contro il Lipsia, nel ritorno dei sedicesimi di Europa League 2017/18. Una vittoria che tuttavia non permise al Napoli di andare avanti nella competizione in virtù dell’1-3 dell’andata. A comporre la sestina ci saranno i connazionali Beswick e Betts come assistenti. Il quarto uomo sarà Jones. Al VAR l’olandese van Boekel e come AVAR, Manschot. Sono tante le partite dirette da Taylor in ambito europeo.

Taylor è molto apprezzato dalla UEFA, che lo ha scelto per dirigere la finale di Nations League 2020/21 tra Spagna e Francia. Nel suo ‘palmarès’, anche una finale di Supercoppa Europea tra Bayern Monaco e Siviglia e la partecipazione a Euro 2020. L’arbitro inglese ha diretto anche la finale del Mondiale per Club tra Real Madrid e Al-Hilal dello scorso 9 febbraio.