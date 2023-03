Napoli in ansia, ma arriva la convocazione-beffa: è ufficiale

Il Napoli, dopo la vittoria ottenuta ai danni dell’Atalanta, ha ricevuto una notizia poco gradita da Spalletti. Cosa è accaduto.

La vittoria ottenuta ai danni dell’Atalanta è in archivio. Il Napoli, infatti, già da ieri ha ricominciato a lavorare in vista dei prossimi impegni. Il 15 marzo, allo stadio “Maradona”, arriverà l’Eintracht Francoforte intenzionato a ribaltare lo 0-2 maturato nella gara di andata. Gli azzurri, dal canto loro, sono sereni e nell’occasione puntano a strappare il pass valevole per i quarti di finale di Champions League. Un traguardo, questo, mai raggiunto in 97 anni di storia.

Luciano Spalletti, nelle ore ancora a disposizione, proverà a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Uno, ad esempio, riguarda Hirving Lozano il quale ha ormai quasi del tutto smaltito l’infortunio che lo ha obbligato a restare a riposo nell’ultimo fine settimane. Il messicano ha lanciato messaggi positivi al proprio mister spiegando di volerci essere ma tutto dipenderà dall’esito degli esami a cui si sottoporrà più avanti.

Nel caso in cui non dovesse farcela, allora la maglia da titolare andrebbe a Matteo Politano. Per quanto riguarda la difesa, invece, è attivo il ballottaggio che vede coinvolti Mathias Olivera e Mario Rui. Ma non finisce qua, perché l’allenatore originario di Certaldo auspica di ricevere presto aggiornamenti positivi riguardanti le condizioni di Kim Min-jae uscito malconcio dalla sfida con la Dea.

Napoli, Kim convocato in Nazionale

Il calciatore, in particolare, è stato sostituito a vent minuti dal fischio finale dopo aver lamentato un al polpaccio destro e a breve si sottoporrà a nuovi controlli. Ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni sono attesi a stretto giro di posta ma nell’ambiente, in queste ore, ha cominciato a diffondersi un cauto ottimismo. Kim, nel frattempo, ha ricevuto un’ottima notizia ovvero la convocazione per le due amichevoli che la Corea del Sud disputerà contro la Colombia (24 marzo) e l’Uruguay (28).

Spalletti durante la sosta del campionato dovrà quindi fare a meno di lui, con la speranza di riaverlo poi integro al centro sportivo di Castel Volturno. Il Napoli approfitterà dell’interruzione del torneo per ricominciare ad interloquire con il suo entourage al fine di blindarlo e mettere a tacere le voci relative ad un trasferimento al Manchester United. I Red Devils, come noto, hanno iniziato a valutare l’idea di prenderlo facendo leva sulla clausola rescissoria da 45 milioni presente all’interno del suo contratto. Opzione che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli punta a cancellare, mettendo sul piatto un adeguamento dello stipendio percepito da Kim.