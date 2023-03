Napoli-Eintracht, salti di gioia per Spalletti: la notizia è una manna

Il Napoli si prepara alla prossima partita contro l’Eintracht Francoforte. Spalletti, intanto, ha ricevuto un’ottima notizia.

L’ennesima prova di forza in una stagione, fin qui, eccezionale. Il Napoli, grazie alla vittoria ottenuta ai danni dell’Atalanta con le reti di Amir Rrahamani e Khvicha Kvaratskhelia, ha fatto un altro passo concreto verso il terzo scudetto della propria storia. Ora il traguardo, alla luce dei 18 punti di vantaggio rispetto all’Inter seconda, appare vicino e sono molti in città a chiedersi quando potrà ufficialmente scattare la festa.

I festeggiamenti, salvo scivoloni o rallentamenti di sorta, partiranno tra la fine del mese di aprile e i primi giorni di maggio. Dipenderà anche dai risultati che conseguiranno i nerazzurri, di nuovo in crisi a causa del ko rimediato per mano dello Spezia venerdì. Gli azzurri intanto, ipotecato il tricolore, hanno iniziato a rivolgere la propria attenzione alla prossima sfida in programma. Ovvero il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Mercoledì 15 marzo allo stadio “Maradona” arriverà l’Eintracht Francoforte. Nell’occasione si ripartirà dallo 0-2 maturato all’andata che ha messo in discesa la strada dei partenopei. La sfida si preannuncia quanto mai complessa, vista la voglia di rivalsa dei tedeschi, ma la squadra di Luciano Spalletti è pronta a strappare il pass valevole per i quarti del torneo. In campo andrà quindi la migliore formazione possibile, con il tecnico che conta di recuperare Hirving Lozano.

Napoli, Lozano prova a recuperare con l’Eintracht

Il messicano, come noto, è fermo ai box per colpa del problema muscolare che lo ha obbligato a saltare la sfida contro la Dea. Ora le sue condizioni sono migliorate al punto da consentire all’esterno, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, di sperare nella convocazione. Una decisione in tal senso verrà presa soltanto più avanti ma intanto, nell’ambiente, ha iniziato a diffondersi un cauto ottimismo.

Il resto dell’undici iniziale è quasi fatto. Davanti alla porta difesa da Alex Meret ci sarà il duo composto da Rrahmani e Kim Min-jae, con Giovanni Di Lorenzo a destra e a sinistra uno tra Mathias Olivera e Mario Rui. A centrocampo solo conferme per André Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski mentre in attacco spazio a Victor Osimhen e Kvaratskhelia. Se starà bene, allora ci penserà Lozano a completare il tridente. In caso contrario, toccherà a Matteo Politano.