🔴 Napoli-Eintracht, un’altra terribile notizia: l’ultim’ora spaventa tutti

Il Napoli, dopo aver vinto contro l’Atalanta, se la vedrà in Champions League contro l’Eintracht: la notizia dell’ultim’ora.

Il Napoli, mercoledì sera alle ore 21:00, ospiterà l’Eintracht Francoforte al Diego Armando Maradona. Per gli ottavi di ritorno della Champions League gli azzurri se la giocheranno per mantenere il vantaggio conservato già in trasferta. Ma continuano ad arrivare notizie in merito alla tifoseria tedesca.

Il Napoli ancora non sa se i tifosi dell’Eintracht ci saranno al Diego Armando Maradona o meno. Sono stati emanati già comunicati ufficiali che vieterebbero la trasferta eppure il club tedesco non sarebbe disposto ad arrendersi a questa decisione.

Il prefetto della città di Napoli ha deciso appunto, e comunicato nei giorni scorsi, di non permettere ai sostenitori rivali di essere sugli spalti del Maradona: “Al Napoli è vietato vendere biglietti a persone residenti in Germania. Ne è stato informato l’Eintracht Francoforte“. È poi, nel frattempo, arrivata una notizia che non rassicura i tifosi. Ecco quale.

Napoli, ancora scontri per i tifosi dell’Eintracht: ecco cos’è accaduto in Bundesliga

A Napoli, per il match di ritorno degli ottavi di Champions League, si vuole evitare in tutti i modi che possano esserci scontri tra le tifoserie. Specialmente dopo quanto avvenuto all’andata a Francoforte dove alcuni tedeschi sono stati anche trattenuti dalle forze dell’ordine.

Non verte poi a favore dell’Eintracht Francoforte quanto avvenuto in Bundesliga nel corso della sfida contro lo Stoccarda. La partita è terminata sull’1-1 ma la rivalità tra le due fazioni non si è fatta attendere. Anzi. Al termine del match gli ultras della squadra ospite hanno sfondato i divisori e hanno iniziato a percuotere gli ultras dell’Eintracht. Sono state lanciate pietre e bottiglie. E le forze dell’ordine, non senza difficoltà , hanno riportato la calma. La notizia dell’ultim’ora fa comunque pensare che il divieto a Napoli verrà confermato.